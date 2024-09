Die Rekordjagd geht weiter. Gestützt von aktuellen Inflationszahlen ist die Wall Street am Freitag im frühen Handel auf Erfolgskurs geblieben. Der Dow Jones Industrial erklomm dabei ein weiteres Rekordhoch und notierte zuletzt 0,86 Prozent im Plus bei 42.539 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,1 Prozent an. Für den marktbreiten S&P 500 , der tags zuvor eine neue Bestmarke aufgestellt hatte, ging es am Freitag um 0,26 Prozent auf 5.760,16 Zähler nach oben. ...

