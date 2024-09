NVIDIA und Broadcom verzeichneten in der vergangenen Woche starke Kursgewinne, was zu einer Erholung des gesamten Chip-Sektors führte. Der PHLX Semiconductor Index übertraf zwischenzeitlich wieder den S&P 500, nachdem er im September kurzzeitig an Boden verloren hatte. Trotz dieser positiven Entwicklung äußern Experten Bedenken hinsichtlich der langfristigen Stabilität des Halbleitermarktes. Es wird davor gewarnt, dass die starken Leistungen von NVIDIA und Broadcom möglicherweise eine insgesamt pessimistischere Stimmung in anderen Bereichen des Sektors verdecken könnten.

Wachstumsimpulse im Fokus

Analysten sehen ein Problem darin, dass es abgesehen von wenigen Unternehmen kaum Wachstumsimpulse im Sektor gibt. Dies könnte den Halbleitermarkt davon abhalten, neue Rekorde zu erreichen. Es wird betont, dass ein breiteres [...]

Hier weiterlesen