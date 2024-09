sagte schon Johann Wolfgang von Goethe. Mit in diesem Jahr ca. 25 Prozent Plus auf Dollar-Basis, auf Euro-Basis sogar mehr, und zuletzt immer neuen Rekordständen liefert Gold eine brillante Vorstellung ab. Mit zwischenzeitlichen Konsolidierungen ist zwar zu rechnen. Doch spricht viel dafür, dass das Edelmetall längerfristig weiter einen glänzenden Eindruck hinterlässt. Je niedriger die Zinsen, umso höher steigt das zinslose Gold Bis weit in das Jahr 2026 wird die Fed ihre Leitzinsen senken. Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...