FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OSL GROUP LTD. HD-,01 9D2 KYG1106B1095
AB/FROM ONWARDS 27.09.2024 17:18 CET
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OSL GROUP LTD. HD-,01 9D2 KYG1106B1095
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