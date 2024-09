Wochenausblick: DAX mit neuem Allzeithoch!

Zum Wochenausklang stieg der DAX® erstmals über die Marke von 19.400 Punkten und markierte sein Allzeithoch bei 19.475 Punkten. Der deutsche Leitindex hatte am Donnerstag versucht über die Marke von 19.000 Punkten zu klettern und schaffte dies auch nach mehreren Anläufen. Kurstreiber hierfür waren zum einen positive Inflationsergebnisse in der Euro-Zone. Auch die Nachricht aus China, ein neues Konjukturprogramm aufzulegen, beflügelte die Anleger. In der kommenden Woche steht die Veröffentlichung des Verbraucherindex in Deutschland im Fokus. Dieser könnte den Märkten signifikante Impulse geben.

Die international vollzogene Zinswende zeigt in größtenteils fallenden Anleiherenditen wider. Nachdem die langlaufenden Bonds zuletzt relativ stabil blieben, stehen die Renditen der kurzlaufenden Bonds weiter unter Druck. Deutlich aufwärts ging es derweil mit dem Goldpreis. Der Silberpreis setzte sich bei rund 32 USD fest. Am Ölmarkt war jedoch das Gegenteil zu beobachten. Die schwächelnde chinesische Wirtschaft deutet auf eine schwache Ölnachfrage hin.

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche werden Nike, Tesco, Carnival und Kosmos Energy ihre Quartalszahlen offenlegen. Außerdem lädt BioNTech zum BioNTech AI Tag ein.

Wichtige Termine

MONTAG, 30. September 2024

China-NBS PMI Produktion

China-PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

China- Caixin China PMI Dienstleistungen

China- Caixin PMI Produktion

Deutschland-Einzelhandelsumsätze (Jahr)

Vereinigtes Königreich- Bruttoinlandsprodukt (Quartal und Jahr)

Deutschland-Verbraucherindex (Monat und Jahr)

Deutschland-Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)

USA-Fed Powell Rede

DIENSTAG, 1. OKTOBER 2024

Japan- Tankan Herstellungsindex für große Unternehmen

Australien- Einzelhandelsumsätze (Monat)

EuroZone- Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat)

EuroZone- Verbraucherpreisindex (Monat und Jahr)

EuroZone- Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr)

USA-ISM verarbeitendes Gewerbe

MITTWOCH, 2. OKTOBER 2024

USA-ADP Beschäftigungsänderung

DONNERSTAG, 3. OKTOBER 2024

Australien-Handelsbilanz

Schweiz-Verbraucherindex (Jahr)

Vereinigtes Königreich-Anhörung zum Inflationsbericht

USA-ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe

FREITAG, 4. OKTOBER 2024

USA- Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat und Jahr)

USA-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.593 Punkte Unterstützungsmarken: 18.800/18.900/19.043/19.260/19.383 Punkte Die Widerstandsmarken bei 19.260 und 19.383 wurden erfolgreich durchbrochen. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten jeweils nach oben. Damit wird eine Trendumkehr signalisiert und es ist wahrscheinlich, dass der Wert überkauft ist. Der MACD-Indikator signalisiert ein mögliches Ende des bullishen Anstiegs. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 15.07.2024 - 27.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.04.2018 - 27.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 66,80 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 82,04 * 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 93,41 *** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.09.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 1,50* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 4,36 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,93 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,85 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.09.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.