BARCELONA, Spanien, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DerSmart City Expo World Congress (SCEWC), die führende globale Veranstaltung für Städte und intelligente urbane Lösungen, die von der Fira de Barcelona organisiert wird, hat die ersten Hauptredner für das Jahr 2024 bekanntgegeben. Zu den mehr als 600 Rednern und Experten, die die Zukunft des urbanen Lebens gestalten, gehören Ruha Benjamin, Majora Carter und Stephanie Hare, die darauf abzielen, ethische Entwicklung als Eckpfeiler der nächsten urbanen Ära zu etablieren.

Der SCEWC 2024 findet vom 5. bis 7. November in der Fira de Barcelona in der Gran Via unter dem Motto "Live Better" (Lebe besser) statt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Städte verändern können, um lebenswerter zu werden. Das Konferenzprogramm gliedert sich in acht Hauptbereiche: Grundlagentechnologien, Energie und Umwelt, Mobilität, Governance, Leben und Integration, Wirtschaft, Infrastruktur und Gebäude sowie Sicherheit und Schutz.

Technologiebedingte Ungleichheit ist ein wachsendes Problem in einer zunehmend urbanen und technologischen Zukunft. Dies ist das Fachgebiet von Ruha Benjamin. Frau Benjamin ist eine prominente Wissenschaftlerin, die für ihre Arbeit an der Schnittstelle von Ethnie, Technologie und Gesellschaft bekannt ist. Sie lehrt African American Studies an der Princeton University und hat untersucht, wie sich neue Technologien und wissenschaftliche Fortschritte auf soziale Gerechtigkeit und Ungleichheit auswirken.

Majora Carter ist eine Strategin für die Wiederbelebung von Städten und eine Verfechterin des Umweltschutzes. Sie ist bekannt für ihre Bemühungen um die Umgestaltung der South Bronx, ihrer Heimatstadt, durch die Förderung von Grünflächen, nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung und gleichberechtigtem Engagement in der Gemeinde. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem von der National Geographic Society und der Environmental Protection Agency.

Stephanie Hare beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Technologie auf die öffentliche Politik, die Menschenrechte und die soziale Gerechtigkeit. Mit einem Hintergrund sowohl in der Wissenschaft als auch in der Industrie hat sich Hare mit Fragen des Datenschutzes, der Überwachung und der ethischen Nutzung künstlicher Intelligenz beschäftigt. Sie untersucht die Auswirkungen neuer Technologien auf die Gesellschaft und setzt sich für Richtlinien und Praktiken ein, die Fairness fördern, die Rechte des Einzelnen schützen und sicherstellen, dass die Technologie dem Gemeinwohl dient.

Auf der Ausstellungsfläche werden 1.100 Aussteller, darunter Unternehmen, Städte und Institutionen aus der ganzen Welt, ihre Projekte und Lösungen vorstellen. Zu den Ausstellern gehören Saudi Aramco, Axis Communications, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell/Nvidia, FCC Medio Ambiente, Hail City, KHNP, KPMG, Madinah City, MDEC, Microsoft, New Murabba, Nova Cidade, PNY, PWC, Roshn Group, Smart Ports - Piers of the Future und Veolia.

Globales Zentrum der Innovation

Die Fira de Barcelona wird ihre Rolle als globales Zentrum für urbane Innovation durch die Ausrichtung des SCEWC 2024 zusammen mit Tomorrow.Mobility stärken, einer gemeinsam von der Fira de Barcelona und dem EIT Urban Mobility organisierten Veranstaltung, die auf die Entwicklung eines neuen und nachhaltigen Paradigmas der städtischen Mobilität abzielt. Außerdem werden die zweiten Ausgaben von Tomorrow.Building, mit Schwerpunkt auf innovativem Bauen, und Tomorrow.Blue Economy veranstaltet, die darauf abzielt, das gesamte Potenzial der Meeresressourcen für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu nutzen.

Der SCEWC 2024 wird die Rolle von Start-ups, die neue Technologien entwickeln, weiter untersuchen. Auf der Veranstaltung wird zum ersten Mal der Innovation Playground vorgestellt, ein Raum, der das globale Innovationsökosystem, einschließlich Start-ups, Investoren, Regierungen, Unternehmen und Forschungszentren, miteinander verbindet.

