Vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfelds und hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleibenden Entwicklungen insbesondere der Marken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge und Tech. Components aktualisiert die Volkswagen AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 wie folgt: Das Unternehmen geht nun davon aus, dass die Auslieferungen an Kunden bei rund 9 Millionen Fahrzeugen liegen werden (2023: 9,24 Millionen Fahrzeuge; bisherige Prognose: Anstieg um bis zu 3 Prozent). Für den Konzernumsatz erwartet Volkswagen nun einen Wert von rund 320 Milliarden Euro (2023: 322,3 Milliarden Euro; bisherige Prognose: Anstieg um bis zu 5 Prozent).



In Bezug auf das Operative Ergebnis geht das Unternehmen nun davon aus, eine Größenordnung von rund 18 Milliarden Euro zu erreichen (entsprechend einer operativen Umsatzrendite in der Größenordnung von rund 5,6 Prozent; vorher: operative Umsatzrendite von 6,5 bis 7,0 Prozent). Die Anpassung der Prognose geht im Wesentlichen auf hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleibende Entwicklungen der Marken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge sowie Tech. Components zurück. Belastend wirkt zudem eine Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds, aus der sich weitere Risiken insbesondere für die Markengruppe Core ergeben könnten. Im Konzernbereich Finanzdienstleistungen führt ein schwieriges Geschäftsumfeld außerhalb Europas zu einer Anpassung der Prognose. Zudem geht das Unternehmen für den Konzernbereich Finanzdienstleistungen nicht mehr davon aus, den negativen Effekt von rund 0,2 Milliarden Euro aus der Entkonsolidierung der Volkswagen Bank Rus im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres kompensieren zu können. Für das Geschäftsjahr 2024 wird für den Konzernbereich Finanzdienstleistungen nun ein Operatives Ergebnis in der Größenordnung von 3,2 Milliarden Euro erwartet (vorher: in der Größenordnung von 4,0 Milliarden Euro). Diese Prognose berücksichtigt die im bisherigen Jahresverlauf aufgelaufenen Effekte aus Fair-Value-Bewertungen von Sicherungsinstrumenten sowie die mit der AdHoc-Mitteilung vom 9. Juli 2024 angekündigten nicht geplanten Aufwendungen in Höhe von rund 2,6 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2024. Für den Netto-Cashflow des Konzernbereichs Automobile geht die Volkswagen AG nun davon aus, einen Wert von rund 2 Milliarden Euro (vorher: 2,5 bis 4,5 Milliarden Euro) zu erreichen. In dieser Prognose enthalten ist die Annahme von Ausgaben für M&A-Aktivitäten im Umfang von rund 3,5 Milliarden Euro, wovon ca. 2 Milliarden Euro auf Ausgaben im Zusammenhang mit dem geplanten Joint Venture mit Rivian entfallen. Die Netto-Liquidität im Konzernbereich Automobile wird 2024 in der Bandbreite von 36 bis 37 Milliarden Euro erwartet (vorher: 37 bis 39 Milliarden Euro). Der Bericht zum Zwischenabschluss per 30.09.2024 wird am 30. Oktober 2024 veröffentlicht. Definitionen zu dem Operativen Ergebnis, dem Netto-Cashflow und der Netto-Liquidität finden sich im Geschäftsbericht 2023 auf den Seiten 100ff.



