Wien, 27. September 2024 - Die ViennaEstate Immobilien AG verkündet gemeinsam mit allen Projektbeteiligten die erfolgreiche Fertigstellung des Zinshausprojektes in der Hartmanngasse 13, 1050 Wien. An diesem historischen Projekt waren neben der ViennaEstate Immobilien AG als Projektentwickler und Asset Manager für den Eigentümer BMK Zwei Real Estate GmbH auch die Firma Mandlbauer Bau GmbH als Generalunternehmer, das BFA&KLK Büro als Architekt sowie die Aphelion Baumanagement GmbH als örtliche Bauaufsicht maßgeblich beteiligt.





Nunmehr wurde die erfolgreiche Eröffnung der URBANAUTS STUDIOS Sylvette gefeiert. Im Rahmen dieses Projekts wurden insgesamt 45 Wohnungen entwickelt. Davon entstanden 15 neue Dachgeschosswohnungen auf einer Fläche von 1.128 m² und 30 vollständig generalsanierte Bestandswohnungen. Davon wurden 15 stilvolle Serviced Apartments realisiert, die das bewährte URBANAUTS-Konzept verkörpern, bei dem urbaner Charme auf modernen Komfort trifft.





Die Übergabe von 41 der 45 Wohnungen an die Mieter:innen erfolgte bereits am Montag, den 23. September 2024. Aktuell sind noch vier Wohnungen verfügbar.





Das Gebäude wurde umfassend modernisiert und an das Fernwärmenetz der Wiener Netze angeschlossen, um eine nachhaltige und effiziente Energieversorgung sicherzustellen. Zusätzlich wurden in den Innenhöfen Balkone errichtet, die den Mieter:innen zusätzlichen Wohnkomfort bieten.







Die Verwaltung der Liegenschaft wird von der ViennaEstate Hausverwaltung GmbH wahrgenommen, während die Vermarktung der Wohnungen durch die ViennaEstate Makler GmbH durchgeführt wurde.





Wir möchten uns herzlich bei unserem Architekten, dem Büro BFA+KLK, bedanken, deren kreative Arbeit zum Erfolg des Projekts beigetragen hat. Ein besonderer Dank gilt auch der Baufirma Mandlbauer Bau GmbH und ihren Subfirmen, die unter der Aufsicht der Aphelion Baumanagement für die reibungslose und qualitativ hochwertige Ausführung verantwortlich waren. Ebenfalls danken wir der Firma Zehetner Einrichtungen GmbH für die Möblierung, die den Apartments ihren besonderen Charme verleiht.





Weitere Informationen zu den noch verfügbaren Wohnungen finden Sie auf unserer Website: https://www.viennaestate-makler.com/wohnbauprojekt/13521130 .







Über die ViennaEstate:

Die ViennaEstate Gruppe mit ihren 50 Mitarbeiter:innen blickt auf eine mittlerweile siebzehnjährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen verfügt über 1,2 Milliarden Euro an Assets under Management und bietet gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette von Asset Management, über klassische Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen an. Damit ist das Unternehmen der ideale Partner für private und institutionelle Investor:innen, die bereits in Immobilien investieren oder erstmals in dieses Segment einsteigen wollen. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements - vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung.





