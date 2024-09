Die EON SE-Aktie verzeichnete am Dienstag eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 0,6 Prozent auf 13,48 Euro. Damit nähert sich das Papier seinem 52-Wochen-Hoch von 13,82 Euro, das am 17. September 2024 erreicht wurde. Trotz eines Umsatzrückgangs im vergangenen Quartal bleibt die Stimmung unter Anlegern positiv.

Quartalsergebnisse und Ausblick

EON präsentierte kürzlich seine Zahlen für das am 30. Juni 2024 abgelaufene Quartal. Obwohl der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 10,27 Prozent auf 16,88 Milliarden Euro sank, konnte der Gewinn je Aktie von 0,44 auf 0,68 Euro gesteigert werden. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,11 Euro je Aktie. Zudem erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,550 Euro, was das Vertrauen in [...]

Hier weiterlesen