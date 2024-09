Die BYD-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Aufschwung im NASDAQ OTC-Handel und erreichte mit einem Anstieg von 4,3 Prozent auf 35,40 USD einen neuen Höchststand. Dieser Kurs liegt nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 36,00 USD, was das anhaltende Wachstum des chinesischen Elektroautoherstellers unterstreicht. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider, mit einem Gewinnanstieg pro Aktie auf 3,37 HKD und einem Umsatzplus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Internationale Expansion und technologische Entwicklungen

BYD setzt seine globale Expansionsstrategie fort und führte kürzlich das Modell Yuan Pro in Costa Rica ein, was die Präsenz des Unternehmens in Lateinamerika stärkt. Trotz des rasanten Wachstums dämpft der Chefwissenschaftler des Unternehmens die Erwartungen an die Marktreife von [...]

