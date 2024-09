Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 27 septembre/September 2024) - The common shares of ShiftCarbon Inc. will be delisted from the CSE at market close today, September 27, 2024.

ShiftCarbon Inc. is currently suspended. See Bulletin 2023-0512.

_________________________________

Les actions ordinaires de ShiftCarbon Inc. seront radiées du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 27 septembre 2024.

ShiftCarbon Inc. est actuellement suspendu. Voir le Bulletin 2023-0512.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 27 SEPT 2024 Symbol(s)/Symbole(s): SHFT

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)