New York Life Investments stellte heute Planungen vor, die folgenden ETFs (die "Fonds") im Zuge der regelmäßigen Revision seines Produktportfolios des Unternehmens zu liquidieren:

NYLI 500 International ETF (IQIN)

NYLI CBRE NextGen Real Estate ETF (ROOF)

NYLI Engender Equality ETF (EQUL)

Diese Fonds werden alle Handelsaktivitäten einstellen und nach Börsenschluss am 20. November 2024 keine weiteren Zeichnungs- oder Rücknahmeaufträge annehmen. Die Erlöse aus der Liquidation werden voraussichtlich am oder um den 27. November 2024 an die Aktionäre ausgezahlt.

Über New York Life Investments

Mit einem verwalteten Vermögen von über 727 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2024) ist New York Life Investments ein Top 30 Largest Money Manager* von Pensions Investments und umfasst die angeschlossenen globalen Vermögensverwaltungsfirmen seiner Muttergesellschaft der New York Life Insurance Company. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Zugang zu spezialisierten, unabhängigen Investmentteams über seine Familie angeschlossener Boutiquen. New York Life Investments bekräftigt das Engagement für seine Kunden durch die beispiellose Vielfalt seiner spezialisierten Boutiquen und seinen Fokus auf langfristige, nachhaltige Beziehungen.

*New York Life Investment Management rangiert auf Platz 26der größten institutionellen Vermögensverwalter in Pensions Investments' Largest Money Managers 2024. Das im Juni 2024 veröffentlichte Ranking basiert auf dem weltweiten institutionellen verwalteten Vermögen (AUM) zum 31. Dezember 2023. Für die Erstellung und Verbreitung dieser Rangliste wurde keine direkte oder indirekte Vergütung gezahlt.

Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden und unterliegen Wertschwankungen.

Bitte prüfen Sie die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten der Fonds sorgfältig, bevor Sie eine Investition tätigen. Der Verkaufsprospekt und die Erklärung über zusätzliche Informationen enthalten diese und andere relevante Informationen über die Fonds und sind unter nylinvestments.com oder unter der Telefonnummer (888) 474-7725 erhältlich. Lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240927071373/de/

