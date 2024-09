The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.09.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.09.2024



ISIN Name

AT0000A18XM4 AMS-OSRAM AG

FR0013204336 SOCIETE LDC INH. EO 0,40

GB00BK7YQK64 HAMMERSON PLC LS-,05

NO0012554692 NES FIRCROFT BONDCO 22/26

SE0015949482 DUEARITY AB

SE0015961016 AMNIOTICS AB (PUBL)

US0727433056 BAY.MOT.WERK.ADR 0,3333

