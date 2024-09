Die Fresenius SE-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Anstieg an der Frankfurter Börse. Der Kurs kletterte zeitweise um 0,48 Prozent auf 33,58 Euro. Dieser Aufwärtstrend wird von Analysten mit positiven Entwicklungen im Bereich der Biosimilars in Verbindung gebracht. Formycon und Fresenius Kabi, eine Tochtergesellschaft von Fresenius SE, haben kürzlich eine vielversprechende Partnerschaft zur Vermarktung eines Biosimilars zu Stelara (Ustekinumab) abgeschlossen. Dieses Medikament, das zur Behandlung von Schuppenflechte und Morbus Crohn eingesetzt wird, erwirtschaftet in Europa jährlich mehr als 2,5 Milliarden Euro Umsatz.

Prognosen und Dividenden

Experten prognostizieren für die Fresenius SE-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 38,84 Euro. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Dividende von 0,873 Euro je Aktie erwartet, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Trotz eines Umsatzrückgangs im letzten Quartal bleibt die Stimmung unter Anlegern positiv. Das 52-Wochen-Hoch von 35,03 Euro, erreicht am 13. September 2024, liegt in greifbarer Nähe und könnte bei anhaltender positiver Entwicklung bald übertroffen werden.

