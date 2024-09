Floki, Pepe und Bonk explodieren: Meme-Coin schafft einzigartige Verbindung

In den letzten 24 Stunden haben Meme-Coins wie Bonk, Floki und Pepe besonders stark an Wert gewonnen und gehören derzeit zu den stärksten Kryptowährungen. Die Coins verzeichneten zweistellige Zuwächse, was das Interesse an Meme-Coins offenbart. Auch Dogecoin und Shiba Inu sind auf dem Vormarsch, wobei Dogecoin möglicherweise kurz vor einem bedeutenden Preisanstieg auf 0,20 US-Dollar stehen könnte, nachdem hier der technische Ausbruch gelang.

Auch wenn kein eindeutiger Auslöser für diesen Anstieg identifiziert werden kann, könnte der globale Trend hin zu einer Lockerung der Geldpolitik eine Rolle spielen. Der Sektor, der in den letzten zwei Monaten unter einer Marktkapitalisierung von 50 Milliarden US-Dollar litt, erholt sich nun sichtbar. Der gesamte Kryptomarkt profitiert von einem bullischen Momentum.

Experten erwarten eine weitere positive Entwicklung im vierten Quartal, das historisch gesehen bullische Muster aufweist. Denn der September verlief solide - auf einen starken September mit positiver Rendite folgten in der Vergangenheit ausnahmslos bullische Q4.

FLOKI, PEPE & BONK: Zweistellige Kursgewinne, bullisches Momentum

Während Bitcoin aktuell über 66.000 US-Dollar steigt und hier rund 2 Prozent Kursgewinne in 24 Stunden verzeichnet, sieht dies bei einigen Meme-Coins noch besser aus.

BONK ist der stärkste Meme-Coin am heutigen Tag und steigt rund 15 Prozent in den letzten 24 Stunden. Damit liegt BONK wieder auf Marktrang 52 und konnte in einer Woche um mehr als 30 Prozent an Wert zulegen. Die Bewertung erholt sich auf 1,6 Milliarden US-Dollar.

PEPE fiel zuletzt etwas zurück, bleibt jedoch in Reichweite zur Top 20. Aktuell wird PEPE nach dem Kurssprung von rund 13 Prozent heute mit 4,475 Milliarden US-Dollar bewertet. In der letzten Woche steigt der grüne Frosch-Coin sogar um mehr als 30 Prozent.

Derweil kann sich auch FLOKI in dieser Riege einordnen. Die Rendite in den letzten 24 Stunden und auf Wochensicht liegt nur knapp hinter den anderen beiden Meme-Coins.

Übergeordnet lässt sich ein zunehmendes Interesse an Meme-Coins erkennen - mit Chancen für risikoaffine Anleger.

Crypto All-Stars: Die besten Meme-Coins der Welt einfacher staken

Im Jahr 2024 bleibt die Begeisterung für Meme-Coins also weiterhin groß, auch wenn der Markt zunehmend von neuen Projekten überflutet wird. Viele dieser neuen Kryptowährungen wollen sich durch reale Anwendungen und Funktionen von der Konkurrenz abheben. Täglich werden neue Meme-Coins veröffentlicht, aber nur wenige von ihnen bieten tatsächlich einen langfristigen Nutzen.

Ein vielversprechendes Projekt in diesem Bereich scheint Crypto All-Stars, das einen neuen Ansatz verfolgt, indem es das populäre Meme-Coin-Thema mit Staking kombiniert. Ziel des Projekts ist es, sich von den rein spekulativen Meme-Coins abzusetzen. Dafür wird ein innovatives Staking-Ökosystem eingeführt. Das Herzstück dieses Systems ist der sogenannte MemeVault, über den verschiedene Meme-Coins gestaked und Belohnungen verdient werden können.

Eine der großen Herausforderungen für Anleger, die mehrere Meme-Coins staken möchten, besteht im folgenden Aspekt. Denn diese müssen auf unterschiedlichen Blockchains und Wallets operieren. Hier bietet Crypto All-Stars eine praktische Lösung. Mit dem MemeVault können Nutzer mehrere führende Meme-Coins auf einer einzigen Plattform staken und gleichzeitig Belohnungen generieren. Diese Plattform ermöglicht es den Anlegern, passives Einkommen zu erzielen, ohne die Komplexität mehrerer Staking-Pools. Derzeit werden alle wichtigen Meme-Coins mit Ausnahme von $PEPE unterstützt.

Durch das Staking auf MemeVault verdienen die Nutzer den $STARS-Token, der für die Maximierung der Belohnungen von zentraler Bedeutung ist. Je mehr $STARS ein Nutzer hält, desto höher fällt die Belohnung aus. Bis zu dreifache Gewinne sind hier möglich.

Potenzielle Investoren können bereits jetzt in den $STARS-Token investieren, der im Presale erhältlich ist. Die Belohnungen für das Staking liegen derzeit bei rund 900 Prozent APY, was das Projekt besonders lukrativ für frühe Unterstützer macht. Der Erwerb der Token erfolgt über die offizielle Webseite, wo Zahlungen in ETH, USDT, BNB sowie bestimmten Meme-Coins wie FLOKI, PEPE und SHIB möglich sind. Doch bereits in 24 Stunden steigt der Preis, sodass für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten ist.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.