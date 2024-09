Memecoins boomen - Wie Crypto All-Stars den nächsten Hype entfacht!

Die neuartige Staking-Plattform für Memecoins - Crypto All-Stars - hat nun mit ihrem Vorverkauf mittlerweile die Marke von 1,6 Mio. USD überschritten, während gleichzeitig das Interesse der Investoren an Memetoken wieder zunimmt.

So hat der in diesem Jahr besonders beliebte Kryptosektor erneut eine Marktkapitalisierung von mehr als 57 Mrd. USD erreicht. Denn die Anleger bereiten sich langsam auf das Ende des historisch schwierigsten Monates für die Kryptowährungen und den darauffolgenden Uptober vor, der als äußert bullisch gilt.

Ebenso positiv könnte sich die Tatsache auswirken, dass es sich bei Crypto All-Stars um die erste Plattform handelt, welche sich auf passive Einkommen für Memecoins spezialisiert. Somit können die Anleger ihre Gewinne steigern und potenziell Verluste besser kompensieren, während sie gleichzeitig ihr Investment mit den $STARS-Coins diversifizieren.

Durch die Bindung der digitalen Assets wird wiederum die Umlaufversorgung reduziert, was sich tendenziell stabilisierend bis förderlich auf deren Kursverlauf auswirken kann. Deshalb spricht man bereits von dem MemeVault-Effekt, welcher mit dem bekannten Binance-Effekt vergleichbar ist. Somit kann das Projekt dem Bullenmarkt noch zusätzlichen Antrieb verleihen.

Mittlerweile liegt die Finanzierungssumme von Crypto All-Stars bereits bei mehr als 1,68 Mio. USD, sodass das nächste Etappenziel von 1.840.907 USD schon bald erreicht wird. Spätestens in 18 Stunden findet jedoch die nächste Preiserhöhung statt. So lange werden die $STARS-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,0014652 USD angeboten.

Führende Memecoins steigen wieder zweistellig

Das bullische vierte Quartal steht bevor und daher nimmt auch wieder das Interesse der Investoren an Kryptowährungen zu. So konnte der Presale von Crypto All-Stars fast 1,7 Mio. USD einnehmen. Gleichzeitig stieg die Marktkapitalisierung des Memecoin-Sektors am heutigen Tage um beeindruckende 21,6 % auf 57,27 Mrd. USD und das Handelsvolumen auf 14,42 Mrd. USD.

Zurückzuführen ist diese positive Entwicklung auch auf die Lockerung der Geldpolitik und die damit verbundene Expansion der Geldmenge. Somit gelangt mehr Liquidität in die Märkte, während das Interesse an Zyklikern und Technologiewerten wieder zunimmt. Dies stellt eine entscheidende Trendwende dar, welche den Memecoin-Sektor erneut über die 50 Mrd. USD bringen konnte.

Über die vergangenen sieben Tage ist Dogecoin um 20,9 %, Shiba Inu um 49,4 %, Pepe um 31,6 %, Dogwifhat um 31,8 %, Floki Inu um 30,8 %, Bonk um 33,3 % und Brett um 26,5 % gestiegen. Zudem liegen die Kursentwicklungen der führenden Memetoken sogar noch über dem durchschnittlichen Anstieg der Marktkapitalisierung. Der Meme Coin Index von MarketVector legte heute hingegen 5,25 % zu.

Meme Coin Index | Quelle: MarketVector

Ebenso stiegen der Matt-Furie-Coin LandWolf um 102,4 % und der von ihm stammende Andy um 88,3 %. Günstiger bewertete Memetoken wie das Nilpferd Moo Deng konnten in derselben Zeit sogar um 1.331 % zulegen.

Viele Investoren wollen nun vermutlich die historisch besten Monate und das positive Marktumfeld nutzen, um sich möglich früh zu positionieren. Deutsche Investoren sollten ebenfalls an die mindestens einjährige Haltefrist für den Steuervorteil denken. Daher könnte angesichts der Mitte 2025 erwarteten Allzeithochs jetzt der ideale Zeitpunkt für ein Investment sein.

Memecoins bietet dabei eines der größten Renditepotenzial für Anleger. First Neiro on Ethereum hat beispielsweise in nur 11 Tagen seine Marktkapitalisierung von 15 Mio. USD auf 527 Mio. USD gesteigert, was einer Rendite von 35x entspricht. Daher ist es auch nicht verwunderlich, warum diese simplen und lustigen Coins ein so großes Interesse erwecken.

Idealerweise verfügen Memecoins über ein Alleinstellungsmerkmal, einen hohen memetischen Wert, einen Nutzen sowie Unterstützung durch eine Community. All dies hat der neue Crypto All-Stars zu bieten.

So können Sie von Crypto All-Stars profitieren

Die von Crypto All-Stars entwickelte MemeVault-Technologie soll den Anlegern attraktive Renditen für das Halten ihrer Memecoins zahlen. Dabei lassen sich erstmalig die besten Memetoken auf einer speziellen Plattform für passive Einkommen nutzen.

Mithilfe von Crypto All-Stars können die üblichen Schwierigkeiten verhindert werden. Dies sind komplexe Renditemöglichkeiten, verschiedene Anlagearten, Mehrfachrenditen, technischer Aufwand, kontinuierliche Innovationen, Mindestinvestments, Sicherheitsrisiken und mehr. Stattdessen soll es besonders schnell, einfach, sicher und lukrativ sein.

Schon jetzt werden einige Memecoins unterstützt, jedoch lässt sich das Angebot auch noch auf andere digitale Assets expandieren. So gibt es viele weitere Altcoins und sogar NFTs können das Staking oder den Verleih unterstützen. Die praktische Staking-Plattform könnte dabei einige der besten Renditeoptionen des Web3 bündeln.

Angetreten ist Crypto All-Stars um die Memecoins so lukrativ wie noch nie zuvor zu gestalten. Daher hat sich das neue Projekt auch schnell im Web3 verbreitet und die Aufmerksamkeit von Analysten und Investoren erweckt. Zu ihnen zählt unter anderem ClayBro.

Weitere Details über das Staking-Verfahren von Crypto All-Stars

Je nach der Anzahl der gehaltenen $STARS-Coins kann die Rendite auf der Staking-Plattform gesteigert werden. Somit soll sich die Chance steigern lassen, dass man bis zu dreimal höhere Belohnungen erhält.

Auf diese Weise schafft das Projekt Anreize für das Halten der Coins. Daher haben die Investoren nicht nur viele von ihnen gekauft, sondern diese auch in den Staking-Pool eingezahlt. Dies deutet wiederum auf einen längerfristigen Anlagehorizont hin.

Sie können schon während des Vorverkaufs eine größere Anzahl akkumulieren und somit von einem höheren Renditemultiplikator profitieren. Bisher wurden 828 Mio. $STARS-Coins eingezahlt, um eine Rendite in Höhe von 883 % pro Jahr zu erhalten.

Die hohe Nachfrage während des Presales und die im Staking-Pool gebundenen Assets deuten auf eine positive Entwicklung nach der ersten Listung hin. Denn er könnte sich nicht nur ähnlich wie der neue Memecoin Moo Deng mit seinen 1.331 % innerhalb von 7 Tagen entwickeln, sondern ebenso praktische Krypto-Renditen ermöglichen.

Neue Kampagne bietet kurzfristig 5.000 % Staking-Belohnungen

Zum Start der neuen Staking-Plattform wurde die neue Aktion "Last Meme Standing" angekündigt, bei welcher die Staker eine Belohnung von 5.000 % auf ihren Einsatz erhalten. Dies könnte das Verkaufstempo sogar noch einmal weiter steigern.

Noch wurden allerdings keine weiteren Details darüber bekannt gegeben. Dies sollte jedoch innerhalb der nächsten Zeit geschehen. Daher ist es ratsam, wenn man dem Projekt zur Sicherheit auf X und Telegram folgt, um die Ankündigung nicht zu verpassen.

Während die Memecoins wieder steigen, erhalten Investoren mit Crypto All-Stars eine hervorragende Möglichkeit, um ihre Gewinne zu steigern und ihre Verluste zu verringern. Gleichzeitig wird das Investment in den $STARS-Coin diversifiziert, der ebenfalls beträchtliches Steigerungspotenzial besitzt.

Noch können schnelle Investoren von den Loyalitätsboni und den Aktionen profitieren, welche die Rendite für frühe Unterstützter steigert. Käuflich sind die $STARS-Coins zum jetzigen Zeitpunkt über die offizielle Website von Crypto All-Stars.

Dafür lassen sich die Kryptowährungen ETH, USDT und BNB oder mit Bankkarten auch Fiatwährungen nutzen. Mittlerweile hat das Projekt sogar Memecoins für die Zahlungen akzeptiert, zu denen Dogecoin, Shiba Inu, Floki und Pepe zählen.

Bei der Verwahrung von Assets spielt die Sicherheit eine größere Rolle. Daher hat sich das Team dazu entschieden, dass sie mehrfache Sicherheitsüberprüfungen von Coinsult und SolidProof durchführen lassen. Somit können Gefahren mit dem Code reduziert werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.