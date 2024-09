Solana-Spielekonsole bereits ausverkauft, während SOL 200 USD ansteuert

Während der breite Kryptomarkt heute seine Rally fortsetzt und seine Marktkapitalisierung um 1,46 % auf 2,32 Bil. USD steigern konnte, hat Solana heute ein besonders großes Interesse verzeichnet. Denn das Volumen des SOL-Coins ist über die vergangenen Stunden um rund 50 % auf 2,92 Mrd. USD gestiegen.

Zurückzuführen war dies unter anderem auf die eigene Spielekonsole Play Solana Gen-1, welche ebenfalls in der vergangenen Woche neben anderen spannenden Solana-Entwicklungen auf der Breakout-Konferenz vorgestellt wurde. Alle näheren Details über die Solana-Spielekonsole erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Solana-Spielekonsole Play Gen-1 ist bereits ausverkauft

Bei der Solana Play Gen-1 handelt es sich um ein Handheld-Gerät, dessen Design von dem Klassiker GameBoy inspiriert wurde. In diesem ist eine Hardware-Wallet integriert, welche eine sichere Verwahrung der digitalen Assets gewährleisten soll. Sie bietet eine deutlich höhere Sicherheit, als dies bei einer Software-Wallet der Fall ist.

Ein besonderer Aspekt im Unterschied zu den klassischen Spielen liegt in der spielübergreifende Nutzbarkeit der digitalen Objekte. Zudem lassen sie sich aufgrund der vollständigen Eigentumsrechte auch leichter über Märkte handeln, als dies bisher bei klassischen Spielen der Fall ist, welche nicht selten Limitierungen gesetzt haben.

Schon jetzt wurden einige Titel für die Solana Play Gen-1 angekündigt. Zu ihnen zählen unter anderem das bekannte Weltraumspiel Star Atlas und das Farm-to-Steal-Game Astro Space. Neben NFTs können die Spieler auch Kryptowährungen für ihre Leistungen verdienen.

Die ersten Play Solana Gen-1 konnten mithilfe eines Player 1 NFT erworben werden. Mittlerweile sind diese jedoch schon ausverkauft, sodass sich Interessierte höchstens über alternative Quellen ein solches beschaffen könnten.

Ansonsten müssen sie sich bis zur zweiten Charge gedulden, für die der öffentliche Vorverkauf in Kürze erfolgen soll. Bisher sind allerdings noch keine weiteren Details darüber bekannt. All diejenigen, welche nicht eine der ersten Solana-Spielekonsolen erhalten konnten, sollen jedoch bald eine Chance bekommen.

Möglicherweise erhalten die Käufer der Solana Play Gen-1 auch AirDrops von einigen Spielen und mehr, wie es zuvor bei dem Solana-Smartphone Saga beobachtet wurde. Dabei übertraf der Wert der Bonk-Coins sogar den Kaufpreis des Telefons.

Unterstützt wird das GameFi-Projekt Solana Play Gen-1 von einigen Größen aus dem Web3-Bereich und darüber hinaus, wie Magic Eden, Moonpay, Metaplay, Matrica, Helio, SNS und ALLDOMAINS.

Grenzen zwischen Web2- und Web3-Games schwinden

Somit steht die Web3-Spielekonsole Play Solana Gen-1 in Konkurrenz zu dem SuiPlayOX1 von Playtron, welcher für die Sui-Blockchain herausgegeben wurde. Traditionelle Spielentwickler wie Sony, Nintendo oder Microsoft haben sich jedoch bisher noch nicht auf diesen Bereich spezialisiert.

Dennoch verschwimmen die Grenzen zwischen den Web2- und den Web3-Games immer mehr. Dies lässt sich unter anderem an der wachsenden Anzahl von traditionellen Entwicklern und Publishern erkennen, welche sich nun im Bereich der Blockchain-Games engagieren. Die meisten von ihnen finden sich in dem günstigen, aber chancenreichen Coin Oasys.

Es ist auch denkbar, dass sich einige von ihnen in Zukunft noch stärker den Blockchain-Games widmen, insbesondere, wenn deren Adoption weiter voranschreitet. Erst im vergangenen Monat haben sie mit 17 Mio. aktiven Spielern einen neuen Rekord verzeichnet, was im Monatsvergleich einem Wachstum von 5 % entspricht.

Anzahl aktiver Wallets nach Kryptosektoren | Quelle: DappRadar

Darüber hinaus wurde ebenfalls von Solana eine neue Partnerschaft mit Google Cloud bekannt gegeben, aus welcher die Web3-API Gameshift hervorgeht. Mit dieser können Web2-Entwickler einfach auf die erweiterten Funktionalitäten zugreifen und die Vorteile ihren Spielern zur Verfügung stellen. Somit lassen sich Web3-Features künftig in traditionelle Games integrieren und die Massenadoption kann weiter voranschreiten.

Aber auch schon zuvor sind die beiden Spielewelten stärker miteinander verwachsen, was sich unter anderem an der wachsenden Anzahl von Web3-Games auf führenden Spieleplattformen wie Epic Games erkennen lässt. Dieser Trend dürfte auch weiter voranschreiten, nachdem sich der Misoneismus gelegt hat und die großen Vorteile von ausgereifteren Games ersichtlich werden.

So können Investoren und Spieler ihre Rendite steigern

Der DeFi-Markt zeichnet sich durch sein hohes Innovationspotenzial aus. So ist eine große Anzahl von verschiedenen Renditeoptionen entwickelt worden, welche stetig expandiert. Schon jetzt gibt es unter anderem Staking, Liquid-Staking, Stablecoin-Staking, Liquidity Farming, Lending, AirDrop-Berechtigungen, Mehrfachrenditen und mehr.

Das große Angebot kann für Anfänger etwas überwältigend sein. Schließlich entstehen unterschiedliche Anforderungen, zu denen gehören unter anderem: Aufsetzen einer Node, Mindestinvestments, Tools, Zeit für Recherche, Geduld und Ruhe bei Bugs sowie mehr.

Mithilfe von Crypto All-Stars soll hingegen die Staking-Plattform der nächsten Generation entwickelt werden. Sie hat sich auf den in diesem Jahr beliebten Memecoin-Sektor spezialisiert, dessen Marktkapitalisierung sich aufgrund des gestiegenen Optimismus der Investoren allein heute um 21 % vergrößert hat.

Dabei zeigt sich wieder einmal, dass in einem bullischen Umfeld die Memecoins aufgrund ihrer hohen Volatilität schnell und stark steigen können. Nun können die Anleger ihre Rendite sogar noch mithilfe von Crypto All-Stars schnell, einfach und sicher erhöhen. Somit können über die Kursgewinne hinaus Gewinne erzielt werden, die Verluste minimieren und Gewinne maximieren.

Das Konzept lässt sich jedoch angesichts der vielfältigen Renditeoptionen und Kryptowährungen hervorragend skalieren. Ein großes Potenzial in solchen Diensten hat auch das Krypto-Datenunternehmen Nansen gesehen, welches jetzt selbst eine Übernahme in genau diesem Bereich vollzogen hat, welcher wahrscheinlich auf Grundlage seiner Datenplattform getroffen wurde.

Crypto All-Stars hat einen förderlichen Einfluss auf andere Kryptowährungen, weshalb man neben dem Binance-Effekt auch schon vom MemeVault-Effekt spricht. Somit könnte er einer der Auslöser der nächsten Memecoin-Haussee sein und zu den größten Profiteure gehören.

Denn die Anleger benötigten den $STARS-Coin, um höhere Renditemultiplikatoren zu erhalten. Auf diese Weise können sie diese sogar verdreifachen. Frühen Unterstützter zahlt es gerade 881 % pro Jahr und bald startet noch eine temporäre Staking-Kampagne mit 5.000 % Rendite. Daher sollten Interessierte nicht zögern, um diese nicht zu verpassen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.