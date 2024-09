Der Uptober steht vor der Tür! Wird Crypto All-Stars explodieren?

In wenigen Tagen endet bereits der September. Eigentlich ein bei Kryptoanlegern eher unbeliebter Monat, da er sehr oft zu Kursverlusten führt. Dieser September war jedoch, zumindest für den Bitcoin, der stärkste seit Beginn der Auswertungen. Über 9 Prozent hat der Bitcoin zugelegt und damit deutlich mehr als im bisher stärksten September aus dem Jahre 2016.

Deutlich beliebter ist bei Anlegern der Oktober. Dieser bringt nämlich oft hohe Kursgewinne und wird deshalb oft auch Uptober genannt. Und so wie derzeit bereits viele Meme-Coins stark steigen, könnte der Oktober für ein weiteres neues Krypto-Projekt der nötige Zünder für eine Explosion sein.

Dieser Coin könnte den Meme Coin Markt bald verändern!

Crypto All-Stars ($STARS) ist ein brandneues Projekt und könnte der nächste Stern am Krypto-Himmel werden. Den $STARS ist nicht nur irgendein Coin im ICO, sondern das Bindeglied zwischen zahlreichen großen Meme Coins wie $PEPE, $BONK, $DOGE, $SHIB und vielen anderen und dem sogenannten MemeVault-Ökosystem. Ein einzigartiges Projekt, das gemeinsam mit Crypto All-Stars veröffentlicht werden wird und dabei die Art des Krypto-Stakings im Meme Coin Bereich für immer verändern könnte.

(Der MemeVault schlägt eine Brücke zu vielen verschiedenen großen Coins - Quelle: cryptoallstars.io)

Das MemeVault-Ökosystem ist ein innovativer neuer Staking Contract. Und dieser bringt eine bislang nie gekannte Möglichkeiten auf den Kryptomarkt. Denn bisher war das Staking verschiedener Coins sehr kompliziert. Bei einem diversifizierten Depot brauchen Anleger bisher verschiedene Wallets und verschiedene Staking-Pools, weil die Coins auf unterschiedlichen Blockchains basieren, um ein passives Einkommen zu erzielen. Das soll sich mit dem MemeVault ändern.

Denn dieser sorgt dafür, dass verschiedene große Meme Coins in einem Pool gestakt werden können. Das Bindeglied ist dabei der $STARS-Token, denn Anleger, die mehr davon besitzen, erhalten dementsprechend auch höhere Prämien. Ein Punkt, der erklärt, wieso die Nachfrage nach $STARS jetzt schon am Explodieren ist.

Crypto All-Stars kann noch deutlich mehr

Crypto All-Stars kann derzeit im ICO noch vor dem Handelsstart an den Börsen gekauft werden. Anleger können die Token also günstig kaufen, ehe die Wale und großen Investoren einsteigen und den Preis nach oben treiben. Das und die Chancen des MemeVaults erklärt wohl, weshalb $STARS schon jetzt auf fast 1,7 Mio. US-Dollar explodiert ist.

Doch Crypto All-Stars kann noch viel mehr. Denn auch der eigene Staking-Pool des Coins gibt Anlegern hervorragende Renditen. Mit 881 Prozent p.A. ist diese weit überdurchschnittlich hoch. Mit mehr Token im Pool kann die Staking-Rendite zwar noch etwas sinken, aber Anleger dürften bei dieser Höhe noch lange Freude haben.

(Der Staking-Pool gibt Anlegern derzeit mit 881 Prozent eine unglaubliche Rendite - Quelle: cryptoallstars.io)

Eines dürfte klar sein: $STARS bereitet sich derzeit auf einen unglaublichen Börsenstart vor. Die Chancen, die der MemeVault bietet, hat es so noch nie gegeben. Analysten sind bereits hellauf begeistert und überschlagen sich mit ihren Prognosen. Mit der starken saisonalen Phase des Oktobers im Rücken und der allgemein positiven Stimmung am Kryptomarkt könnte der Coin bereits nächsten Monat regelrecht explodieren. Anleger, die davon profitieren und zugleich einen ersten Buchgewinn erzielen wollen, sollten allerdings schnell investieren, da in wenigen Stunden die nächste Preiserhöhung ansteht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.