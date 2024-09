Ethereum bildet neuen Aufwärtstrend! Nächster Halt: 5.000 US-Dollar?

In wenigen Tagen endet der September und es ist einer der besten, die der Kryptomarkt je erlebt hat. Die Stimmung der Anleger ist fast am Höhepunkt; der Bitcoin liegt nur noch etwa 10 Prozent unter dem Allzeithoch und auch viele kleinere Coins befinden sich wieder auf dem Höhenflug. Ethereum hinkte bis jetzt zwar noch etwas hinterher. Aber auch in der zweitgrößten Kryptowährung mehren sich die Anzeichen für eine starke Erholung und mit dem anstehenden statistisch gesehen starken Oktober könnten sie zu keinem besseren Zeitpunkt auftreten.

Ethereum bildet einen neuen Aufwärtstrend

Ethereum ($ETH) wurde in der letzten Korrektur besonders hart getroffen. Der Kurs der 2. größten Kryptowährung hatte vom Jahreshoch bei 4.095,4 US-Dollar im März bis zum Tief am 5. August insgesamt über 48 Prozent verloren. Auch jetzt notiert der Kurs immer noch unter dem EMA 200. Allerdings konnte er sich vom Tief auch bereits um fast 28 Prozent erholen. Damit hinkt er charttechnisch zwar ein wenig dem Bitcoin hinterher, könnte aber gerade deshalb ein starkes Aufholpotenzial im Oktober bieten.

(Der Kurs von Ethereum hat bereits einen neuen Aufwärtstrend gebildet - Quelle: Tradingview.com)

Der Kurs von Ethereum hat mit dem oberen Ausbruch heute einen neuen Aufwärtstrend im Tageschart etabliert. Das ist ein sehr gutes Zeichen und spricht für weiter steigende Kurse. Die nächsten 2 großen Hürden sind dabei der Widerstand bei 2.820,5 US-Dollar, der am Hoch vom 24. August liegt, sowie der EMA 200, der im Chart durch die blaue Linie dargestellt wird. Sollte der Kurs von Ethereum diese beiden Marken brechen, was angesichts der starken Fundamentalzahlen und der saisonalen Phase im Oktober durchaus wahrscheinlich ist.

Kann Ethereum wirklich auf 5.000 US-Dollar ansteigen?

Ein Anstieg auf 5.000 US-Dollar würde vom heutigen Kursniveau aus betrachtet einen Anstieg von über 85 Prozent bedeuten. Kein Katzensprung, vor allem wenn man bedenkt, dass zwischen hier und dort auch das Allzeithoch bei 4.891,70 US-Dollar aus dem Jahre 2021 liegt. Dieses dürfte einen massiven Widerstand bilden.

Aber angesichts der technischen Situation, der starken saisonalen Phase, die bald auf uns zukommt und des Umstandes, dass die Ethereum-ETFs endlich auch immer höhere Zuflüsse erreichen, wirkt ein Anstieg auf 5.000 US-Dollar nicht nur möglich, sondern auch realistisch. Damit könnten auch zahlreiche andere Coins wie etwa Pepe Unchained ($PEPU) im Fahrwasser von Ethereum stark ansteigen.

Pepe Unchained revolutioniert die Ethereum-Blockchain

Pepe Unchained ist kein gewöhnlicher Coin. Mit seiner eigenen Layer-2-Lösung haben die Entwickler praktisch ein effizienteres, bei Transaktionen kostengünstigeres und schnelleres Upgrade zur Layer-1 von Ethereum geschaffen. $PEPU hat also seine eigene Blockchain und diese eröffnet dem Coin zahlreiche Vorteile. Denn durch die Effizienz dieser neuen Chain könnte sie schon bald auch von anderen Entwicklern genutzt werden für ihre Projekte. Damit würde ein einzigartiges, neues Ökosystem von Coins um Pepe Unchained entstehen, was aller Wahrscheinlichkeit nach eine gewaltige Kursexplosion zur Folge hätte.

Obwohl $PEPU praktisch noch unter dem Radar der meisten Wale und großen Investoren fliegt, hat der Coin bereits jetzt eine Vorverkaufssumme von über 15,7 Mio. US-Dollar erzielt. Pepe Unchained befindet sich nämlich noch im ICO, das heißt, Anleger können die Token günstig kaufen und erhöhen so ihr Gewinnpotenzial noch einmal deutlich.

Es ist laut Analysten sehr wahrscheinlich, dass $PEPU nach dem Börsenstart durch die Decke geht, besonders, wenn Ethereum tatsächlich auf 5.000 US-Dollar ansteigt. Anleger, die dabei sein wollen und gleich einen Buchgewinn erzielen, haben jetzt eine einmalige Chance. Denn in wenigen Stunden findet die nächste Preiserhöhung statt. Alle, die davor kaufen, haben nicht nur mehr Token für dasselbe Geld erhalten, sie erzielen auch gleich den ersten Buchgewinn.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.