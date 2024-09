Bitcoin hat noch nie einen so starken September erlebt! Was das für den Oktober bedeutet

Der Bitcoin setzt seine Reise auf dem Weg zum Allzeithoch unbeirrt fort. Über 26 Prozent ist der Kurs seit seinem Tief am 6. September bereits angestiegen. Mittlerweile notiert er sogar nur noch 10 Prozent unter dem Allzeithoch, was bei dieser Marktlage praktisch ein Katzensprung ist. Auch die Laune der Anleger hat sich deutlich gebessert, sowohl die Stimmung der privaten als auch die der institutionellen Anleger. Normalerweise ist der September einer der schwächsten Monate für den Bitcoin, aber dieses Jahr sieht das vollkommen anders aus.

In keinem September erzielte der Bitcoin bislang so hohe Gewinne

Im September ist der Bitcoin dieses Jahr um über 9 Prozent gestiegen. Das ist an sich keine beeindruckende Monatsperformance, wenn man das mit anderen vergleicht. Aber der September ist saisonal gesehen einer der schwächsten Monate im Bitcoin! In nur 3 der vergangenen 11 Jahre konnte der Kurs der größten Kryptowährung überhaupt einen Gewinn erzielen. Der höchste bisherige lag im September 2016 bei etwas über 6 Prozent.

UPDATE: Bitcoin is having its best September on record pic.twitter.com/uOjJdP9aKg - Cointelegraph (@Cointelegraph) September 27, 2024

Die Performance dieses Jahr ist um mehr als die Hälfte höher. Beeindruckend ist das auch deswegen, weil wohl niemand je damit gerechnet hätte. Alle namhaften Analysten sind zwar von einem Ende der Korrektur ausgegangen, aber keiner hätte vermutet, dass das noch im September passiert. Die meisten Prognosen besagten, dass sich der Kurs weiter seitwärts bewegen würde oder sogar noch etwas abwärts und erst im saisonal starken Monat Oktober, der deswegen oft auch Uptober genannt wird, wieder zu steigen beginnt.

Institutionelle Investoren gewinnen das Vertrauen in Bitcoin zurück!

Einen besonderen Platz in der Kryptowelt haben mittlerweile die Bitcoin-Spot-ETFs eingenommen. Da sie hauptsächlich von institutionellen Investoren genutzt werden, die aus regulatorischen Gründen oft Schwierigkeiten haben, direkt in den Bitcoin zu investieren, bringen sie nicht nur eine Menge Geld in den Kryptomarkt. Sondern sie sind auch ein exzellentes Stimmungsbarometer, das zu jeder Zeit zeigt, wie groß das Vertrauen der institutionellen Anleger in den Bitcoin gerade ist. Und das könnte offenbar derzeit nicht besser sein!

NEW: Bitcoin ETFs saw $365 million in inflow yesterday, the highest in over two months.



We are so back pic.twitter.com/AyIlsU34uR - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 27, 2024

An 10 der letzten 12 Handelstage erzielten die Bitcoin-Spot-ETFs hohe Zuflüsse. Seit 6 Tagen gab es keinen einzigen negativen Tag mehr. Und gestern konnten die börsengehandelten Fonds mit über 365 Mio. US-Dollar die höchsten Einnahmen seit über 2 Monaten erzielen. Beste Voraussetzungen also für einen starken Uptober.

Der Bitcoin steigt indessen auf über 65.000 US-Dollar

Die letzten 2 Handelstage haben neben der saisonalen und fundamentalen Komponente auch das charttechnische Bild des Bitcoins stark verändert. Schon gestern stieg der Kurs über die psychologisch wichtige Marke von 65.000 US-Dollar. Zugleich brach er damit den Widerstand, der bei 56.103 US-Dollar lag. Und direkt heute konnte der Kurs weiter steigen und bewegt sich damit auf geradem Weg in Richtung Allzeithoch.

(Der Bitcoin konnte gestern die wichtige Marke von 65.000 US-Dollar durchbrechen und bewegt sich heute weiter nach oben - Quelle: Tradingview.com)

Mit der guten Stimmung, der vorteilhaften technischen Situation, den Fundamentaldaten sowie der starken Saisonalität hat der Bitcoin hervorragende Aussichten auf einen außergewöhnlich starken Oktober. Das Allzeithoch scheint zum Greifen nahe zu sein und wahrscheinlich wird der Run noch deutlich höher jenseits der 100.000 US-Dollar laufen.

Das bietet auch für kleinere Coins große Chancen, da mit einem solchen Boom häufig auch Meme-Coins fantastische Gewinne erzielen. Und einer der heißesten Kandidaten ist laut Analysten derzeit Pepe Unchained ($PEPU).

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained könnte kurz vor der Explosion stehen

Pepe Unchained ist der Name eines außergewöhnlichen Coins. Außergewöhnlich in vieler verschiedener Hinsicht. Denn $PEPU ist nicht nur ein Nachfolger von $PEPE, sondern er kann auch noch viel mehr. Das liegt vor allem an seiner eigens entwickelten, modernen Blockchain, die als Layer 2 für Ethereum einiges zu bieten hat.

Die PEPU-Chain schafft Transaktionen nicht nur an die 100x schneller als auf der Ethereum-Blockchain, sondern auch noch unter deutlich niedrigeren Kosten. Das bedeutet einen gewaltigen Vorteil für Investoren, Trader, Nutzer und Entwickler und könnte dazu führen, dass sowohl die Nachfrage als auch das Handelsvolumen von $PEPU regelrecht explodieren könnten.

(Pepe Unchained erlebt bereits im ICO eine unglaublich hohe Nachfrage - Quelle: pepeunchained.com)

Schon in den wenigen Wochen des Vorverkaufs ist $PEPU auf über 15,7 Mio. US-Dollar angestiegen. Der Grund für die hohe Nachfrage liegt ebenfalls in der innovativen Blockchain von Pepe Unchained. Diese ist nämlich so effizient, dass sie vielleicht auch bald von anderen Entwicklern genutzt wird, wodurch ein ganz neues $PEPU-Ökosystem entstehen würde.

Damit würde Pepe Unchained regelrecht explodieren und seine frühen Investoren aus dem ICO könnten extrem hohe Renditen erzielen. Anleger sollten sich aber möglichst schnell entscheiden, denn in wenigen Stunden findet bereits die nächste Preiserhöhung für die $PEPU-Token statt, die frühen Käufern bereits einen Buchgewinn einbringt.

Klicke jetzt hier, um in $PEPU zu investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.