Frankfurt am Main/Side (Türkei) (ots) -Der Olympiasieger über 200 Meter Freistil setzt sich im Online-Voting unter 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen gegen vier weitere olympische und paralympische Medaillengewinner:innen durch / Auszeichnung als Höhepunkt beim Sporthilfe Club der Besten im Aldiana Club Side BeachDeutschlands Spitzensportler:innen haben bei der von der Sporthilfe initiierten wichtigsten Wahl des Jahres entschieden: Lukas Märtens ist "Der Beste 2024". Der Magdeburger, der in Paris sensationell Olympia-Gold über 200 Meter Freistil gewann und den deutschen Beckenschwimmern den ersten Olympiasieg seit Michael Groß 1988 in Soul sicherte, setzte sich bei der Sporthilfe-Wahl gegen vier weitere Medaillengewinner:innen der Olympischen und Paralympischen Spiele von Paris durch: die 3x3-Basketball-Nationalmannschaft der Frauen mit Sonja Greinacher, Svenja Brunckhorst, Elisa Mevius und Marie Reichert, das Beachvolleyball-Duo Clemens Wickler/Nils Ehlers, Para-Weitspringer Markus Rehm und Para-Schwimmer Josia Topf, die sich gemeinsam den zweiten Platz teilen. Im ersten Wahlgang hatte eine Jury bestehend aus den Athletenvertreter:innen der nationalen Sportfachverbände aus über 100 Athlet:innen und Mannschaften die fünf Nominierten bestimmt. Im zweiten Wahlgang konnten alle 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen online über die fünf Kandidat:innen abstimmen.Auszeichnung ist Höhepunkt beim Sporthilfe Club der BestenAusgezeichnet als "Der Beste 2024" wurde Lukas Märtens im Rahmen der feierlichen Abschluss-Gala des Sporthilfe Club der Besten 2024 im Aldiana Club Side Beach in der Türkei. Die Ehrung bildete den emotionalen Höhepunkt der einzigartigen Woche für Deutschlands erfolgreichste Athlet:innen des vergangenen Sportjahres.Der neue deutsche Schwimm-Star, der nach seiner Nasen-OP selbst nicht vor Ort sein konnte, war bei der Abschlussgala live aus Magdeburg zugeschaltet. "Das ist eine riesige Ehre. Vor einem Jahr stand ich noch nicht da, wo ich heute bin. Diese 3:41 Minuten haben unglaublich viel verändert." Erste Gratulantin war Leonie Märtens, Schwester des Schwimm-Olympiasiegers, die ihm die Trophäe für "Den Besten 2024" während der Abschlussgala des Sporthilfe Club der Besten in Magdeburg überreichte.Im Aldiana Club Side Beach verbrachten in der vergangenen Woche 90 Spitzenathlet:innen aus dem Sommer- und Wintersport - olympisch wie paralympisch - eine besondere Woche, um sich bei einem abwechslungsreichen Sport-, Action-, Unterhaltungs- und Workshop-Programm kennenzulernen, auszutauschen und zusätzliche Motivation für kommende Herausforderungen zu schöpfen. Ermöglicht wird dieses besondere Sporthilfe-Event dank des Engagements der Top-Partner der Veranstaltung Aldiana, Generali & Deutsche Vermögensberatung, Elite Sports Nutrition (ESN), Sun Express Airlines, PwC Deutschland und SAP sowie der offiziellen Ausrüster adidas. Darüber hinaus engagieren sich die Deutsche Bank, STICKERSTARS und APA Brands Events Solutions beim Sporthilfe Club der Besten.