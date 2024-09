TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach einem massiven Luftangriff des israelischen Militärs in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut fordert die Armee einige Einwohner in der Gegend zur Flucht auf. Dies gelte für die Menschen, die in der Nähe bestimmter Gebäude lebten, die von der schiitischen Hisbollah-Miliz genutzt würden, hieß es in einem Aufruf, den ein israelischer Militärsprecher in arabischer Sprache veröffentlichte.

Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sich die Menschen den Angaben nach mindestens 500 Meter von den Gebäuden fernhalten. In dem Aufruf zeigten Karten die genauen Orte, für die Israel zur Evakuierung aufrief.

Derartige Evakuierungsaufrufe waren im Gaza-Krieg bislang in der Regel ein Anzeichen für bevorstehende neue israelische Angriffe.

Der massive Angriff am Freitag galt Israel zufolge dem Hauptquartier der proiranischen Schiiten-Miliz. Dieses soll unter Wohngebäuden versteckt gewesen sein, hieß es. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah Ziel des Angriffs gewesen sein./cir/DP/men