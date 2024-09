Die Aktie des Rohstoffgiganten Glencore verzeichnete in den letzten Tagen einen bemerkenswerten Anstieg. Am Donnerstag kletterte der Kurs um weitere 0,28% auf 5,666 USD, was Anleger aufhorchen ließ. Dieser Aufschwung wird hauptsächlich auf positive Signale aus China zurückgeführt, dem weltweit größten Abnehmer von Rohstoffen. Die Hoffnung auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Aussichten in der Volksrepublik beflügelt den gesamten Rohstoffsektor, wovon Glencore als einer der führenden Player besonders profitiert.

Anleger spekulieren auf weiteren Aufschwung

In Investorenkreisen wird nun lebhaft diskutiert, ob der Kursanstieg nachhaltig ist. Einige Marktteilnehmer spekulieren bereits auf ein mögliches Kursziel von 5,50 USD oder sogar darüber hinaus. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, die mit einem Plus von 11,10% aufwartet. Angesichts der volatilen Marktlage und der anhaltenden globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten bleibt die kurz- bis mittelfristige Entwicklung der Glencore-Aktie jedoch eng an die Dynamik des Rohstoffmarktes und insbesondere an die wirtschaftliche Erholung Chinas gekoppelt.

