Krypto News: Experte sieht 200 % Potenzial bei Top 100 Meme-Coin

Meme-Coins machen wieder Spaß und steigen in den letzten 24 Stunden deutlich. Während Bitcoin über 66.000 US-Dollar steigt, profitiert das unterhaltsame Marktsegment von einem bullischen Marktsentiment. Die Anleger werden wieder optimistischer und erwarten den nächsten Bullenmarkt. Meme-Coins werden aktuell noch kräftig eingesammelt, um möglicherweise von den günstigen Preisen zu profitieren.

Mit einem Kursanstieg von 45 Prozent in den letzten sieben Tagen war hier Shiba Inu (SHIB) der beste Top 100 Coin. Schon knapp dahinter folgen PEPE oder WIF mit ebenfalls rund 35 Prozent Kursplus. Doch gerade bei letztgenanntem Meme-Coin könnte die große Rallye noch bevorstehen.

Analyst bullisch: Explodiert WIF im Oktober?

Der fallende Kanal ist eine charttechnische Formation, die durch zwei parallel nach unten verlaufende Trendlinien gebildet wird. Der Preis bewegt sich dabei zwischen diesen Linien, wobei die obere Linie als Widerstand und die untere als Unterstützung fungiert. Diese Formation signalisiert in der Regel eine Fortsetzung des Abwärtstrends, bis es zu einem Ausbruch nach oben kommt. Denn innerhalb der Formation werden die Bullen immer schwächer - so zuletzt auch bei Dogwifhat.

Ein Ausbruch aus dem fallenden Kanal erfolgt meist, wenn der Kurs die obere Trendlinie durchbricht. Das Ausbruchsziel wird berechnet, indem die Höhe des Kanals zum Ausbruchspunkt addiert wird.

Im Fall von $WIF könnte dies einen Anstieg von rund 200 Prozent bedeuten, so der folgende Analyst. Denn der Ausbruch aus dem Kanal dürfte vollendet sein, mit einem zugleich anziehenden Volumen, das generell als Bestätigung herangezogen werden kann.

Neue Layer-2 für Meme-Coins - das steckt hinter dem Hype

Mit dem Aufkommen zahlreicher Layer-2-Lösungen im Ethereum-Ökosystem bieten sich den Nutzern mittlerweile alternative Möglichkeiten, um den hohen Gebühren und langsamen Transaktionszeiten auf der Haupt-Blockchain zu entgehen. Diese Layer-2-Lösungen entlasten die Ethereum-Blockchain - mit Pepe Unchained startet jetzt ein neues Projekt für Meme-Coins.

Das neue Layer-2-Projekt fokussiert sich also speziell auf Meme-Coins und konnte bereits in der Vorverkaufsphase fast 16 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Obwohl Pepe Unchained das Branding des Pepe-Coins nutzt, verfolgt es einen ambitionierteren Ansatz. Dieses strebt an, eine eigene Layer-2-Blockchain aufzubauen, die ein dynamisches Ökosystem für Meme-Coins und damit verbundene Anwendungen unterstützt. Damit adressiert das Projekt eine zentrale Herausforderung herkömmlicher Ethereum-basierter Coins: die kostenintensive Transaktionsabwicklung.

Pepe Unchained stellt sich als mehr als nur eine Plattform für Meme-Coins dar. Die Vision hinter dem Projekt möchte eine umfassende Infrastruktur bieten, die Entwicklern und Investoren gleichermaßen Vorteile bietet. Ein zentraler Bestandteil ist die geplante dezentrale Börse. Zudem bietet ein integrierter Blockchain-Explorer volle Transparenz, indem alle Transaktionen detailliert nachverfolgt werden können. Durch diese Innovationen will Pepe Unchained mehr als nur auf Hype setzen und langfristigen Mehrwert für Investoren schaffen.

Um dies zu erreichen, plant das Team umfangreiche Förderprogramme für Entwickler, um kreative und praxisnahe Anwendungen auf der Layer-2-Plattform zu etablieren. Mit den sogenannten "Pepe Frens with Benefits"-Grants sollen Projekte gefördert werden, die das Potenzial der Blockchain voll ausschöpfen.

Langfristig möchte Pepe Unchained somit eine nachhaltige Blockchain-Umgebung schaffen, die nicht nur technisch überzeugt, sondern auch auf Community-Engagement und Innovationskraft setzt. Alles dreht sich hier um Meme-Coins - PEPU macht den Anfang und ist jetzt noch günstig im Presale erhältlich.

Anleger können PEPU Token noch günstig kaufen, bevor der Preis schon in 24 Stunden erneut angehoben wird. Dafür besuchen sie die Website, verbinden das Wallet und tauschen dann ETH/USDT/BNB gegen PEPU. Direkt im Anschluss lassen sich die PEPU Token staken, für eine Rendite von mehr als 130 Prozent APY. Dies sind monatlich immerhin zweistellige Renditen.

