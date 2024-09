EQS-Media / 28.09.2024 / 08:45 CET/CEST

Potsdam, 28.09.2024 - Close the Loop: O-Cycle Professional und LEEF schließen gemeinsam den Kreis



Close-the-Loop ist der interne Name eines Projektes, dass bei LEEF schon länger die Gemüter bewegt, es fehlte nur stets ein guter Partner. Nun hat sich mit dem bayerischen Unternehmen O-Cycle Professional ein Partner gefunden, der die Lücke am Ende der Verwertungskette schließt.



Die Produkte von Leef sind darauf angelegt, wertvollen Kompost zu produzieren, wenn sie am Ende ihres Lebenszyklusses kompostiert werden. Das ist aber leider nicht immer möglich, nicht überall stehen Tonnen für Bio-Müll und gerade im Bereich der Gastronomie oder im Veranstaltungsbereich entsteht vielfach nur Mischabfall.



O-Cycle Professional entwickelt und vertreibt kompakte Kompostiermaschinen für Bioabfälle, die zwischen 30kg und 5.000kg Lebensmittelreste am Tag verstoffwechseln. Das besondere bei diesen hochwertig verarbeiteten Maschinen ist die Kultur aus Bakterien und Enzymen, die es ermöglicht, auch tierische Abfälle zu kompostieren und zu hygienisieren. Die Entsorgung aller Reste inklusive der Teller, Bowls und anderem Serviergeschirr erfolgt in einer einzigen Maschine, aus der nach nur 48 Stunden Kompost entnommen werden kann, komprimiert auf ca. 10% der ursprünglichen Menge an Bio-Abfall. So entsteht statt Abfall eine wertvolle Ressource. Das in unseren Produkten gebundene CO2 wird so wieder in den Boden eingebracht. Carbon Capture, wie es die Natur vorgesehen hat.



Die Vereinbarung sieht vor, bei geeigneten Kunden beide Produkte anzubieten. So eröffnet sich für beide Kooperationspartner ein zusätzliches Kundenpotenzial, auch aus bereits bestehenden Kundenbeziehungen.



Mit O-Cycle Professional hat sich eine Partnerschaft herausgebildet, die sich nicht nur geschäftlich ergänzt, sondern auch gemeinsame Ziele hinsichtlich der Nachhaltigkeitsziele beider Unternehmen aufweist. Ein gemeinsames Mindset ist eine gute Voraussetzung für eine gelungene, langfristig ausgelegte Partnerschaft.



Über LEEF: Auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft bietet LEEF Lösungen für Geschirr, Verpackungen und andere Konsumprodukte an und stellt sich mit seinem ganzen unternehmerischen Konzept gegen das zunehmende Greenwashing. Nachhaltigkeit ist kein Argument der Verkaufsförderung, sondern eine Notwendigkeit, um langfristig zu wachsen und ökonomisch erfolgreich zu sein. Natürlich ohne Kinderarbeit und nach international anerkannten ESG/CSR-Grundsätzen, zertifiziert nach SA8000. LEEF zeigt seit Jahren, dass das mit ästhetisch höchst ansprechenden Produkten, professionell sowie in großen Volumen geschehen kann. LEEF verwendet Palmenblätter für die Produktion in Indien, nutzt mit den Blättern ein nativ klimaneutrales Material und vertreibt weltweit.



Für Presseanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



LEEF Blattwerk GmbH | Frau Tanja Licht | +49 331 2361780

https://www.leef.bio





Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen



28.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com