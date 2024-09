Die Spotify Technology Aktie verzeichnete am 28. September 2024 einen Kursrückgang von 2,67% auf 369,12 USD. Trotz dieses Rückschlags bleibt die Gesamtentwicklung der Aktie beeindruckend: Im Jahresvergleich konnte sie um satte 136,70% zulegen. Diese Performancezahlen unterstreichen die anhaltende Attraktivität des Streaming-Giganten für Investoren, auch wenn kurzfristige Schwankungen zu beobachten sind.

Herausforderungen und Potenziale

Spotify sieht sich weiterhin mit Herausforderungen wie Urheberrechtsfragen und intensivem Wettbewerb konfrontiert. Dennoch bleibt das Unternehmen dank seiner starken Marktposition und innovativen Technologie ein Vorreiter im digitalen Musikstreaming. Mit einem aktuellen KGV von 50,90 für 2024 zeigt sich, dass Anleger bereit sind, für das Wachstumspotenzial von Spotify einen Aufpreis zu zahlen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob das Unternehmen diese hohen Erwartungen erfüllen kann.

