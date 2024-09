Die MLP SE, ein führender deutscher Finanzdienstleister, steht aktuell im Fokus der Anleger. Eine kürzlich veröffentlichte Analyse der NuWays AG bekräftigt die Kaufempfehlung für die MLP-Aktie. Trotz der Herausforderungen im Finanzsektor sehen Experten Potenzial in dem Unternehmen, das sich auf die Beratung von Akademikern spezialisiert hat. Die Aktie notiert derzeit bei 5,685 EUR und weist eine attraktive Dividendenrendite von 5,20% auf.

Anstehende Termine im Blick

Anleger sollten die bevorstehenden Ereignisse im Auge behalten. Vom 21. bis 23. Oktober 2024 finden Roadshows statt, gefolgt von der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate am 14. November. Diese Termine könnten wichtige Einblicke in die Unternehmensentwicklung liefern und den Aktienkurs beeinflussen.

Ad

The latest Mlp figures speak volumes: Urgent action required for Mlp shareholders. Is it worth investing, or should you sell? Find out what to do now in our current free analysis from 28 September.

Continue reading here ...