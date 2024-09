Der Dax beendet die Handelswoche oberhalb von 19.000 Punkten. Mit Blick auf die Vehemenz der Rally sollte es nicht überraschen, wenn der Index bereits in den nächsten Tagen die 20.000 Punkte in Angriff nimmt. Auch die zuletzt arg in Bedrängnis geratenen Aktien der Autobauer hatten ihren Anteil an dem furiosen Wochenfinale, denn seit einigen Tagen verzeichnen unsere beiden heutigen Protagonisten Mercedes-Benz und Volkswagen Vz. wieder Kursgewinne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...