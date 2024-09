© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Richard Ellis



Anleger sollten der Wahrheit ins Auge sehen: Die fetten Jahre für Apple sind vorbei. Überdurchschnittlich hohe Kursgewinne wird es künftig anderswo geben.Die Aktie des Technologiekonzerns Apple ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eine der zuverlässigsten Adressen für überdurchschnittlich hohe Renditen gewesen: In den vergangenen 5 Jahren konnte die Apple-Aktie mit einer Gesamtrendite von 330 Prozent den US-Gesamtmarktindex S&P 500, der sich um 110 Prozent steigerte, um das dreifache outperformen. Dieser Vergleich wird für den Anlegerliebling umso schmeichelhafter, je länger der Betrachtungszeitraum wird. In den vergangenen 12 Monaten jedoch, konnte Apple den US-Markt kaum noch …