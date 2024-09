Die CARBIOS Aktie zeigt sich in den letzten Tagen stabil bei 17,81 EUR, trotz bedeutender Unternehmensentwicklungen. Der französische Pionier für Biorecycling-Technologien hat kürzlich zwei wegweisende Partnerschaften geschlossen. Mit SLEEVER® wurde der weltweit erste manipulationssichere und im Heimkompost biologisch abbaubare Erstöffnungsschutz entwickelt. Zudem kooperiert CARBIOS mit Selenis zur Herstellung von Glycol-modifiziertem PET (PETG) für die Kosmetik- und Gesundheitsindustrie.

Innovationen treiben Nachhaltigkeit voran

Diese Kooperationen unterstreichen CARBIOS' Führungsrolle im Bereich nachhaltiger Verpackungslösungen. Trotz der jüngsten Kursverluste von 14,68% im letzten Monat sehen Experten Potenzial in der Aktie. Die bevorstehende Quartalsmitteilung am 2. Oktober könnte weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung geben und möglicherweise den Kurs beeinflussen.

