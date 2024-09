München (ots) -Déjà-vu bei Sechzig! Eine Woche nach Thore Jacobsens Treffer aus der eigenen Hälfte gegen Bielefeld zieht Tunay Deniz nach - und krönt damit eine perfekte Woche für die Münchner: 9 Punkte aus 3 Spielen. Mit einem 2:1-Sieg in Dortmund drehen die Löwen das Spiel und nehmen erneut 3 Punkte mit nach Hause. Trainer Argirios Giannikis zeigt sich zufrieden: "Wir haben 9 Punkte aus dieser englischen Woche geholt. Man sieht, dass die Mannschaft mehr Selbstvertrauen bekommt." Cottbus ist in Partylaune - dank Thiele! Mit einem grandiosen Viererpack schießt Timmy Thiele den 1. FC Saarbrücken beim 4:1 ab und sichert damit Energie Cottbus den 4. Sieg in Folge. Thiele selbst ist begeistert: "Ein unbeschreibliches Gefühl. Werde natürlich einen ausgeben." Trainer Claus-Dieter Wollitz lobt die Überzeugung seines Teams: "Man sieht, dass diese Mannschaft ein Selbstverständnis hat." Auch SV Wehen Wiesbaden kann jubeln: In Überzahl drehen sie ihr 500. Spiel in der 3. Liga gegen Osnabrück und feiern mit einem 2:1-Erfolg. Osnabrücks Trainer Pit Reimers sieht seine Premiere als Chef-Coach zwar positiv, doch am Ende läuft das Spiel unglücklich: "Wir hatten bis zum Platzverweis alles im Griff und eine überragende Defensivpartie abgeliefert. Ich fand den Platzverweis sehr hart. Das ist ärgerliche für uns gelaufen. Ich habe viele positive Dinge gesehen." Osnabrück steht nach diesem Spieltag am Tabellenende. Waldhof Mannheim erlebt unter dem neuen Trainer Bernhard Trares eine erfolgreiche Woche: Mit dem 1:0-Sieg gegen RW Essen holt das Team 7 Punkte aus 3 Spielen und feiert den ersten Heimsieg gegen Essen seit 1983. Doch Trares sieht noch viel Arbeit: "Man sieht, dass wir noch einiges aufzuarbeiten haben." Der Torschütze Terrence Boyd ist sich seiner Rolle bewusst: "Das war ein Stolpertor vor dem Herrn. Aber nach all den Wochen, in denen nichts geklappt hat, nehmen wir das gern mit." Hannover 96 II sichert sich mit einem 3:1 gegen den VfB Stuttgart II den ersten Heimsieg der Saison und gibt damit die Rote Laterne ab. Daniel Stendel, Trainer von Hannover, ist zufrieden: "Es war ein sehr intensives Spiel. Die 3 Punkte tun uns extrem gut." Markus Fiedler, Trainer des VfB Stuttgart II, sieht hingegen viele Fehler: "Hannover war im Umschaltspiel geradlinig, konsequent und hat verdient gewonnen."Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom 8. Spieltag in der 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden.Weiter geht es am Sonntag mit Ingolstadt gegen Rostock - live ab 13.15 Uhr. Ab 16.15 Uhr wird das Spiel Dynamo Dresden gegen Alemannia Aachen gezeigt - live bei MagentaSport.Energie Cottbus - 1. FC Saarbrücken 4:1Energie Cottbus spielt sich im Duell der formstarken Teams in einen Rausch - insbesondere Vierfach-Torschütze Timmy Thiele. Beim 4:1-Sieg - dem vierten in Serie - gegen Saarbrücken zeigt sich Energie Cottbus offensiv erneut durchschlagskräftig. Saarbrücken hält im offensiven Schlagabtausch lang mit, nutzt aber die Chancen nicht uns muss in einer wilden Schlussphase aber noch zwei Konter einstecken.Claus-Dieter Wollitz, Trainer Energie Cottbus, über die Partie: "Es war ein sehr enges Match, auch wenn es am Ende 4:1 ausgegangen ist. Ich fand, dass wir in der 1. Halbzeit nicht die Intensität hatten und deswegen auch nicht den Spielfluss bekommen haben. Man sieht, dass diese Mannschaft ein Selbstverständnis hat, in einem Flow ist und maximale Überzeugung zeigt."Der Trainer über Timmy Thiele: "Ich glaube, dass er ein Wohlfühlspieler ist, und wenn er mit seiner Qualität richtig in einem Klub angekommen ist. Natürlich, 4 Tore, das ist on top, aber dass er Tore erzielen kann, wissen wir. Was für uns viel wichtiger ist, ist seine individuelle Taktik. Er ist ein absoluter Ankerspieler für uns."

Timmy Thiele, Spieler von Energie Cottbus, über seinen Viererpack: "Ich muss sagen, es ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich durfte das ja schon einmal erleben und das jetzt ein zweites Mal erleben zu dürfen - dafür kann ich mich einfach nur bei meiner Mannschaft bedanken. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Dementsprechend werde ich natürlich einen ausgeben, aber ich bin gerade überglücklich."

Bei Richard Neudecker, 1. FC Saarbrücken, sitzt der Frust tief: "Bis zum 3:1 war es offen. Am Ende war es aber zu wenig. So ein Gesicht darfst du nicht zeigen."

Borussia Dortmund II - TSV 1860 München 1:2Die Löwen holen sich in einem umkämpften Spiel mit 3 tollen Toren den Sieg und schließen damit eine perfekte englische Woche ab. Tunay Deniz entscheidet die Partie mit einem Treffer von der Mittellinie. Dortmund II zeigt gute Phasen, bleibt aber am Ende zu harmlos und kassiert die zweite Niederlage in Folge. 1860 München steht damit nach drei Siegen auf Platz 8.Jan Zimmermann, Trainer Borussia Dortmund II: "Potenzial ist noch nicht gleich Qualität. Ich glaube, dass wir dieses Spiel so unnötig aus der Hand gegeben haben und dass auch die erfahrenen Spieler heute nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Ich denke, wir hätten Anfang der zweiten Halbzeit das Spiel entscheiden müssen, hatten gute Umschaltsituationen, die wir so schlampig und unsauber ausgespielt haben. Dann hat uns 1860 gezeigt, wie man Situationen kaltschnäuzig zu Ende spielt. Wir haben eine gute Gruppe, aber wenn wir uns so präsentieren und Spiele so aus der Hand geben, dann kann es eine zähe Saison für uns werden."

Argirios Giannikis, Trainer TSV 1860 München: "Ich glaube, wir sind gut ins Spiel reingekommen, die ersten 15-20 Minuten. Wir hatten viele Standards und Torabschlüsse, ohne die ganz große Chance zu haben. Dann haben wir ein bisschen den Faden verloren. In der zweiten Halbzeit haben wir es aber deutlich besser gemacht, um das Spiel am Schluss noch höher zu gestalten. Wir haben 9 Punkte aus dieser englischen Woche geholt, eine perfekte Woche hingelegt und nun 4 von 5 Spielen gewonnen. Man sieht, dass die Mannschaft mehr Selbstvertrauen bekommt, und ich glaube, wir sind auf einem ordentlichen Weg."

Tunay Deniz, Spieler des TSV 1860 München, über sein Tor von der Mittellinie: "Ich glaube, der Torwart stand gar nicht so weit vorne, aber ich wollte es einfach mal versuchen. Wenn er jetzt nicht reingegangen wäre, wäre es auch nicht so schlimm gewesen - so ist es natürlich ein Traumtor. Freut mich auf jeden Fall, dass ich den Ball so perfekt getroffen habe. Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass das Tor von Thore auf jeden Fall schöner war als meins."

SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück 2:1Im Duell zweier bislang punktloser Teams der englischen Woche sieht es für Osnabrücks neuen Trainer Pit Reimers lang nach einem Topeinstand aus. Doch der VfL kann in dieser Saison einfach nicht ohne Gegentreffer bleiben und so dreht Wiesbaden sein 500. Spiel in der 3. Liga beim 2:1 in Überzahl in der Schlussphase. Bei beiden Treffern sind die Joker Wiesbadens entscheidend beteiligt. Osnabrück ist nun Tabellenletzter der 3. Liga.Nils Döring, Trainer SV Wehen Wiesbaden, ist trotz des 2:1-Sieges gegen Osnabrück ernüchtert, aber stolz: "Es war mit Abstand das schwächste Spiel der Woche von uns. Wir haben gewonnen, weil wir viel Präsenz eingewechselt haben zum Ende. Dass die Jungs noch so eine Energieleistung gezeigt haben, macht mich stolz. Aber: die Woche war nicht gut. Wir haben es mit einfachen Mitteln und Flanken versucht. Dass dies dann geklappt hat, hat mit unserer Wucht und Körpergröße zu tun. Wir wollten es mit der Brechstange über die Bühne bringen. Wir müssen trotzdem generell für mehr Torgefahr sorgen."

Thijmen Goppel, Torschütze zum 1:1 für den SV Wehen Wiesbaden, flankt ins Glück: "Klar war das eine Flanke. Ich flanke viel und diesmal hatte ich Glück, dass er rein ging. Keiner hat den Ball berührt. Das ist dann immer schwer für den Torwart. Die anderen beiden Partien in dieser Woche haben wir eigentlich besser gespielt."

Pit Reimers, neuer Trainer VfL Osnabrück, analysiert seine erste Partie als Chef-Coach: "Wir hatten bis zum Platzverweis alles im Griff und eine überragende Defensivpartie abgeliefert. Ich fand den Platzverweis sehr hart. Das ist ärgerliche für uns gelaufen. Die Basis muss sein, dass wir gut verteidigen. Ich habe viele positive Dinge gesehen. Es gilt dann die Nadelstiche besser zu Ende zu spielen."

Ba-Muaka Simakala, VfL Osnabrück, trifft traumhaft und ist trotzdem unglücklich: "Das ist wieder ein Schlag ins Gesicht. Wir kassieren zwei Tore innerhalb von zwei Minuten zwei Gegentore. Das darf nicht passieren. Ich dachte nicht, dass das Spiel noch kippt. Wir standen eigentlich sehr kompakt und so gut wie nichts zugelassen."

Philipp Kaufmann, Sportdirektor VfL Osnabrück, zur Entscheidung für den neuen Trainer Pit Reimers: "Wir haben eine gleiche Denkweise über Fußball. Wir haben uns ausgetauscht und gesehen: das gibt es Synergien. Es war auf meiner Short List an Trainern, es brauchte aber dann auch intensive Gespräche: Was sind jetzt die Lösungsansätze? Seit meiner Ankunft in Osnabrück hatte ich diese Short List. Der Cheftrainer ist die wichtigste Personalie, wir sind aber keine One Man Show. Aktuell stehen wir alle zusammen auf Platz 19."

Waldhof Mannheim - RW Essen 1:0Unter dem neuen Trainer Bernhard Trares wird die Englische Woche für Waldhof Mannheim zum Erfolg: sieben Punkte holt das Team nach dem 1:0-Sieg gegen RW Essen aus drei Spielen. Zum zweiten Mal steht dabei in Folge die Null. RW Essen enttäuscht in einem intensiven Schlagabtausch keineswegs, lässt aber vor dem Tor die Konsequenz vermissen. Es ist der erste Heimsieg von Waldhof gegen Essen seit 1983.Bernhard Trares, Trainer Waldhof Mannheim, sieht trotz sieben Punkten in drei Spielen viel Arbeit auf sich zukommen: "Man sieht, dass wir noch einiges aufzuarbeiten haben. Ich fand Essen von der Spielkultur her besser. Und man hat gesehen, dass wir mausetot waren am Ende. Das Spielerische müssen wir verbessern, um Kraft zu sparen. So müssen wir sehr viel laufen. Wir mussten gegen Essen das Zentrum schließen. Das haben wir gut gemacht. Die klareren Chancen hatten so wir. Die Leute wollen hier herkommen und ihre Mannschaft kämpfen sehen."

Terrence Boyd, Siegtorschütze für Waldhof Mannheim, kennt seine Qualitäten genau: "Das war ein Stolpertor vor dem Herren. Genau vor einer Woche habe ich ja ein ähnliches Tor gemacht. Ich kenne mich eher aus bei Stolpertoren, andere sind für Traumtore zuständig. Das war etwas Dusel. Nach all den Wochen, in denen nichts geklappt hat, nehmen wir das aber gern mit. Es war spannend bis zum Schluss. Ein Kompliment an die Jungs hinten, die das dicht gemacht haben. Für viele Spieler ist ein Trainerwechsel ein Neustart und Bernhard Trares lässt uns einfach. Das sieht doch schon einmal gut aus."

Christoph Dabrowski, Trainer RW Essen, sieht die Entwicklung nicht abgeschlossen: "Wir hatten Vorteile im Ballbesitz. Die Präzision war aber nicht so da. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass beiden Teams die Körner fehlten. Die Jungs haben versucht in das Spiel zu investieren. Aber das ist uns nicht gelungen. Wir brauchen noch Zeit mit dieser Mannschaft mit vielen neuen Spielern. Wir müssen in kleinen Schritten arbeiten. In Mannheim hat leider die Konsequenz gefehlt."

Michael Schultz, Kapitän von RW Essen, fehlt die Durchschlagskraft: "Die Niederlage war hier nicht notwendig. Der Gegner hat durch den neuen Trainer neuen Schwung aufgenommen. Mit Ball haben wir nicht schlecht gespielt. Uns fehlte aber die letzte Entschlossenheit. Das Spiel in Mannheim können wir eigentlich gewinnen. Das Gegentor haben wir etwas hergeschenkt."

FC Viktoria Köln - Erzgebirge Aue 2:0Happy Birthday? Wohl eher nicht für Auers Trainer Pavel Dotchev! Der reist an seinem 59. Geburtstag mit der Tabellenführung vor Augen zu seinem Ex-Klub Viktoria Köln. Doch die Kölner bestätigen: Sie sind aktuell eines der Überraschungsteams der Liga und lassen beim 2:0-Sieg kaum etwas anbrennen. Der dritte Heimerfolg in Serie bedeutet Vereinsrekord in Liga 3. So setzt sich die Viktoria in der Spitzengruppe fest. Aue kassiert die erste Auswärtsniederlage der Saison.Olaf Janßen, Trainer Viktoria Köln, sieht sein Team nach dem 2:0 gegen Aue nahe am Maximum: "Wir haben Pavel Dotchev als Geburtstagskind vor dem Spiel reich beschenkt, ihm da aber schon gesagt, dass es mit dem Anpfiff reichen muss. Wir wussten, dass unsere Innenverteidiger heute weit nach vorn verteidigen müssen. Das war in der ersten Halbzeit nah am Maximum. In der zweiten Hälfte haben wir das dann super verteidigt. Wir haben aber auch wahnsinnige Dinge verschenkt im Ballbesitz. Bei Lex Tyler Lobinger wollte der Körper zum Ende hin eigentlich nicht mehr zurück. Er hat es trotzdem gemacht. Semi Güler hat immer für Unruhe gesorgt."

Enrique Lofolomo, Schütze zum 1:0 für Viktoria Köln, strotzt vor Selbstvertrauen nach dem 2:0-Erfolg gegen Aue: "Ich freue mich über mein erstes Tor für die Viktoria. Wir waren die dominante Mannschaft und haben uns den Sieg verdient Wir glauben an uns selber, besser kann es nicht laufen."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YnVtRXBvNWhSanZiTStaVCtzK0ZkN0t1emdTN3Q3SzF0WnRHSnd5R0dJST0 (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/0627ygyrmM1w)=Pavel Dotchev, Trainer Erzgebirge Aue, lässt sich den Geburtstag nicht verderben: "Wir haben in Köln etwas verschenkt. Wir waren zu passiv und hatten wenige Emotionen auf dem Platz. Die Mannschaft war im Kopf nach der Englischen Woche etwas müde. In der zweien Halbzeit haben wir eine Reaktion gezeigt, aber wir haben keine Räume gefunden. Die Leistung war nicht in Ordnung. Wenn wir so spielen, werden wir keinen Punkt holen. Und das werden wir verhindern. Ich freue mich nun an meinem Geburtstag auf meine Familie."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RUlmK2xaNmRTb2laaGwyNGpqdUFzMDRTajljZDMrYllVNGw2VWdYOEVicz0= (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/PmFxskJJPX8p)Hannover 96 II - VfB Stuttgart II 3:1Hannover 96 II holt sich mit einem verdienten 3:1 gegen den VfB den ersten Heimdreier der Saison! Von Beginn an hatten die Niedersachsen die Offensive der Gäste im Griff. Zwar verkürzt Stuttgart durch Faghir auf 2:1, doch wirklich spannend wird es nicht mehr. Mit dem Sieg verlässt Hannover den letzten Platz, während Fiedler mit seinem Team auf Platz 10 verharrt.Daniel Stendel, Trainer Hannover 96 II: "Es war ein sehr intensives Spiel. Wir mussten viel investieren, um so zu verteidigen, wie wir es heute getan haben. Es war ein bisschen anders als zuletzt in den Spielen - wir wollten kompakt stehen und die spielstarken Stuttgarter nicht ins Spiel kommen lassen. Ich glaube, das ist uns über weite Strecken überragend gelungen. In unseren Umschaltmomenten haben wir heute endlich mal zugeschlagen, und das freut mich natürlich extrem. Die 3 Punkte tun uns extrem gut."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NVhJK0cyazVMNUNLWmt1Z3N6SGtxTDEyUnBqZjlDRHVNSU5wK2JYaEIwcz0= (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/JEYljM-GWcSZ)Markus Fiedler, Trainer VfB Stuttgart II: "Ich glaube, wir haben in der Summe einfach viel zu viele Fehler gemacht. Hannover war im Umschaltspiel geradlinig, konsequent, zielstrebig und hat sich dadurch eine gute Anzahl an Torchancen herausgespielt und letztendlich verdient gewonnen. Wir müssen uns vorwerfen, dass wir insgesamt viel zu selten zwingend geworden sind und in schlechten Momenten Gegentore kassiert haben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y3pCZWF2VFFoWmdzSXY5bkVOV0pTUVVoV2w1ZC9GRGVWOFlJTzJUeU5jUT0= (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/qeJ2fYOnbwYr)Fußball live bei MagentaSport3. Liga, 8. Spieltag - alle Spiele liveSonntag, 29. September 2024Ab 13.15 Uhr: FC Ingolstadt 04 - FC Hansa RostockAb 16.15 Uhr: SG Dynamo Dresden - Alemania AachenAb 19.15 Uhr: Arminia Bielefeld - SC VerlGoogle Pixel Frauen-Bundesliga, 4. Spieltag - alle Spiele liveSonntag, 29. September 2024Ab 13.45 Uhr: SV Werder Bremen - FC Bayern MünchenAb 18.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - VfL WolfsburgMontag, 30. 