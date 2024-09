Dogecoin auf der Überholspur! Über 20 Prozent Gewinn in nur 3 Tagen

Der Bitcoin hat eine hervorragende Woche erlebt. Mehr eigentlich, einen hervorragenden Monat. Der diesjährige September war der stärkste seit 2012. Und im Fahrwasser des Bitcoins haben auch viele andere Coins wieder sonnige Zeiten erlebt.

Besonders Meme Coins haben vom Optimismus am Kryptomarkt profitiert. Viele, die in der letzten Korrektur stark verloren haben, fanden nun zu alter Stärke zurück. Einige, wie etwa $POPCAT haben ein neues Allzeithoch markiert und sind zeitweise sogar auf eine Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. US-Dollar angestiegen. Und jetzt scheint sich das Kursfeuerwerk auch auf Dogecoin ($DOGE) auszuweiten.

Das Momentum in Dogecoin steigt an

Wie fast alle anderen Coins ist auch $DOGE die Umkehr genau am 6. September gelungen. Von diesem Tag an ging es steil nach oben und es scheint immer steiler zu werden! Insgesamt 46 Prozent hat der Kurs des größten und ältesten Meme-Coins bereits an Gewinnen erzielt. Über 25 Prozent davon allein in den letzten 3 Handelstagen.

(Dogecoin ist in den letzten Wochen stark angestiegen, vor allem in den letzten 3 Tagen - Quelle: Tradingview.com)

Der Anstieg ist eine Sache. Unter welchen Umständen er erfolgte, eine ganz andere. Denn er zeigte nicht nur hohe Kursgewinne und ein ebenso hohes Momentum, sondern das Volumen ist auch regelrecht explodiert. Das bedeutet, der gesamte Anstieg wurde von vielen verschiedenen Anlegern getragen, was zeigt, wie gut die Stimmung derzeit im Kryptomarkt wirklich ist. Auch dass der Kurs dabei geradezu raketenartig durch den EMA 200 gebrochen ist, ist ein äußerst bullisches Signal. Wiedermal hat Elon Musk natürlich seine Finger mit im Spiel.

Mit seinen Tweets, die mit Dogecoin-Anspielungen gefüllt sind, mach Musk Anlegern wieder Hoffnung, dass der Meme Coin erneut explodiert.

Können Meme-Coins im Oktober wieder glänzen?

Der Kryptomarkt scheint sich einer ähnlichen Marktphase anzunähern, wie wir sie bereits Anfang des Jahres erlebt haben. Eine, in der der Bitcoin praktisch den Weg frei macht und dabei selbst hohe Gewinne erzielt und zugleich in seinem Fahrwasser zahlreiche kleinere Coins, vor allem Meme-Coins, regelrecht explodieren. Für Anleger stellt sich natürlich jetzt mehr denn je die Frage, welcher Coin der sein könnte, der wahrscheinlich demnächst explodiert. Sicher sagen kann das niemand, aber ein Coin, der derzeit hervorragende Chancen hat, ist Pepe Unchained ($PEPU).

Erfahre jetzt mehr über Pepe Unchained.

(Pepe Unchained kommt schon jetzt auf eine Vorverkaufssumme von 16,1 Mio. US-Dollar - Quelle: pepeunchained.com)

Pepe Unchaiend ist der Name eines neuen Coins, der beste Chancen hat, im nächsten Run und vor allem im Oktober eine regelrechte Kursexplosion zu erzielen. Über 30.000 Anleger sind zumindest überzeugt davon, denn sie haben nicht nur eine starke Community gebildet auf X (ehemals Twitter) und Telegram, sondern sie haben mittlerweile auch eine Menge Geld investiert, weshalb $PEPU bereits auf 16,1 Mio. US-Dollar explodiert ist.

Alles deutet aber darauf hin, dass der Coin nach dem Börsenstart noch viel weiter explodieren könnte. Denn $PEPU hat ein gewaltiges Erfolgsgeheimnis. Nämlich eine eigene Blockchain. Und diese ist nicht nur unglaublich effizient, was Geschwindigkeit und Kosten betrifft, sondern könnte auch den Grundstein für ein vollkommenes $PEPU-Ökosystem legen. Die PEPU-Chain erweitert als Layer-2-Lösung die Ethereum Main Chain.

Eine Entwicklung, die $PEPU beinahe sicher zu einer Kursexplosion führen dürfte. Anleger, die das nutzen und zugleich den ersten Buchgewinn erzielen möchten, sollten aber gleich einsteigen. In wenigen Stunden findet nämlich die nächste Preiserhöhung statt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.