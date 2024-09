Verkaufen Wale jetzt massiv Ethereum?

Grundsätzlich sieht es um Ethereum ($ETH) eigentlich gar nicht so schlecht aus. Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung konnte sich zwar nicht ganz so stark entwickeln wie der des Bitcoins, aber dennoch hat auch Ether eine beeindruckende Performance seit dem Tief hingelegt. Über 26 Prozent konnte der Kurs dabei hinlegen.

Dennoch hat es nicht gereicht, um über den EMA 200 zu steigen, eine wichtige Marke, die andere, wie etwa $XRP oder Bitcoin, schon lange hinter sich gelassen haben. Und jetzt verkaufen Wale auch noch massiv Ether. Schwirrt da vielleicht etwas unter dem Radar der meisten Anleger?

(Der Kurs von Ethereum hat sich zwar erholt und einen zaghaften Aufwärtstrend gebildet, aber der Kurs ist immer noch unter dem EMA 200 - Quelle: Tradingview.com)

Wale schicken hohe Mengen Ethereum an Coinbase!

Wie Lookonchain heute in einem Tweet auf X (ehemals Twitter) zeigte, haben heute mehrere Wale große Mengen Ethereum an die Kryptobörse Coinbase gesendet. Konkret geht es einmal um 4.800 $ETH im Wert von 12,97 Mio. US-Dollar und einmal um 7.000 $ETH im Wert von 18,92 Mio. US-Dollar.

Es ist nicht ganz sicher, ob die Coins wirklich für den Verkauf an die Börse geschickt werden. Allerdings ist das die naheliegendste Erklärung und wie man in der Medizin so schön sagt, ist die naheliegendste Erklärung meistens die richtige. Sollte das so sein, stellt sich natürlich eine Frage: warum jetzt?

Der Kurs von Ethereum ist nicht mehr so tief, dass man von einem Verkauf aus Angst sprechen kann. Aber er ist auch noch nicht so hoch, dass man von einem guten Niveau sprechen kann, wo man Gewinne mitnimmt. Nicht Fisch und nicht Fleisch also. In diesem Fall wäre also die naheliegendste Erklärung, dass die beiden Wale davon ausgehen, dass die Erholung nur ein Trugschluss ist und der Kurs schon bald wieder krachend nach unten rauschen könnte, oder andere Coins deutlich besser performen.

Die Ethereum-ETFs als Rettungsanker

Selbst wenn es wirklich so sein sollte, dass die Wale tatsächlich von neuerlichen Kursverlusten ausgehen, gibt es derzeit einen Rettungsanker, der solche Verkäufe abfedert. Die Rede ist von den börsengehandelten Ether-Fonds. Diese waren in den letzten Monaten eine Enttäuschung für die Anleger. Dennoch wurden Analysten nicht müde zu betonen, dass der Tag kommen würde, an dem die Ethereum-ETFs beginnen, den Kurs zu stützen, und dieser besagte Tag könnte genau jetzt sein. Oder besser gesagt gestern, denn gestern erzielten die Ethereum-ETFs erneut hohe Zuflüsse.

Yesterday the Spot Ethereum ETF saw a huge $58,700,000 inflow! pic.twitter.com/APZoEzUEIP - Crypto Rover (@rovercrc) September 28, 2024

Immer öfter erzielen die Ether-ETFs hohe Zuflüsse. Allein gestern über 58 Mio. US-Dollar. Also deutlich mehr, als durch die beiden Wale verkauft wurden. Dass die Ethereum-ETFs genau jetzt anziehen, ist auch kein Wunder, denn gestern erzielten die Bitcoin-Spot-ETFs mit über 500 Mio. US-Dollar ebenfalls die höchsten Zuflüsse seit Langem. Der Oktober könnte also für Ethereum endlich den erhofften Anstieg bringen. Ebenso wie für den neuen Pepe Unchained ($PEPU), der das Ethereum-Ökosystem um eine weitere Layer-2-Lösung erweitert.

Erfahre jetzt mehr über die Chancen von $PEPU.

Pepe Unchained knackt die 16 Millionen Dollar Marke

Pepe Unchained ist ein neuer Coin im Vorverkauf, bei dem sich Analysten schon lange mit positiven Prognosen überschlagen. Und trotz dieser ganzen Prognosen und der riesigen Community von mittlerweile 30.000 Anlegern gehört $PEPU noch immer zu den absoluten Geheimtipps am Kryptomarkt. Die Wale und großen Investoren haben den Coin praktisch nicht am Schirm, was kleinen Anlegern jetzt die Chance gibt, noch vor ihnen einzusteigen und dann schon Gewinne zu erzielen, wenn Wale mit ihrem großen Kapital kaufen und den Preis pushen.

($PEPU erzielt schon im Vorverkauf fast 16,1 Mio. US-Dollar - Quelle: pepeunchained.com)

Das große Erfolgsgeheimnis von $PEPU liegt in seiner eigenen, frisch entwickelten und hocheffizienten Blockchain. Die Layer 2 sorgt dafür, dass Transaktionen an die 100-mal schneller und deutlich günstiger abgewickelt werden können als mit der Ethereum-Blockchain. Die Chain ist so effizient, dass andere Entwickler bereits planen, ebenfalls Coins auf der $PEPU-Blockchain zu launchen, was von dem Team von Pepe Unchained auch gefördert wird.

Das könnte letztendlich zu einer regelrechten Kursexplosion in $PEPU führen! Anleger, die dabei sein wollen, sollten sich aber beeilen, denn in wenigen Stunden folgt die nächste Preiserhöhung und es ist sehr wahrscheinlich, dass $PEPU nie wieder so günstig zu haben sein wird wie heute.

Jetzt noch vor der nächsten Preiserhöhung in Pepe Unchained investieren.

