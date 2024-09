Rampur Barrel Blush wird ab Herbst 2024 in Europa, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten verfügbar sein

Radico Khaitan Limited (NSE: RADICO ), ein führendes Unternehmen für Indian Made Foreign Liquor (IMFL) und die Muttergesellschaft von Rampur Distillery stellt offiziell Rampur's neueste Version des Indian Single Malt Whisky vor, den Barrel Blush und zwar auf der Whisky Live Paris 2024. Das internationale Event für alkoholische Getränke findet vom 28. bis 30. September in der La Grande Halle de La Villette in Paris statt.

Der Rampur Barrel Blush, mit Stolz in Indien hergestellt, ist ein hochwertiger Single Malt Whisky, der Tradition und Expertenwissen widerspiegelt. Dieser Premium Single Malt bietet ein vielfältiges, komplexes Geschmackserlebnis und wird anfangs in American Bourbon-Fässern gereift mit Noten von Vanille, Eiche und milden Gewürzen. Das Finish in Australian Shiraz-Weinfässern fügt einen Hauch reifer Beeren, dunkler Früchte und einen subtilen Touch Tannin hinzu. So entsteht eine ausgeglichene, jedoch pointierte Mischung. Der Barrel Blush ist eine wahre Innovation, eine Sensation für den Gaumen, denn jeder Schluck eröffnet neue Schichten der Tiefe und Komplexität.

Herr Sanjeev Banga, President of International Business bei Radico Khaitan sagt: "Während der Markt für Whisky weiterhin wächst, beweist die Einführung des Rampur Barrel Blush nicht nur unsere Innovationskraft und unseren Exzellenzanspruch, sondern bietet uns auch die Gelegenheit, unser Können zum Nutzen von Whisky-Freunden weltweit unter Beweis zu stellen."

Herr Kunal Madan, Vice President of International Business bei Radico Khaitan meint: "Die Whisky Live Paris 2024 ist ein wichtiges Event zur Entdeckung von neuen Arten, wie zum Beispiel die Vorstellung unseres Barrel Blush. Wir haben diese Mischung mit Leidenschaft entwickelt und dabei präzise mit einzigartigen Reifungstechniken experimentiert, um einen Whisky zu kreieren, der authentisch unserer Tradition entspricht."

Sinnlicher Eindruck:

Nase: Ausgeglichene Aromen tropischer Früchte und delikate blumige Noten mischen sich mit weichen, malzigen Tönen und reichen eichigen Untertönen, verursacht durch doppelte Eichenfässer. Subtile Vanillenoten amerikanischer Weißeiche harmonieren mit Karamell, samtigem Toffee und getrockneten dunklen Früchten mit einem Akzent würziger Wärme der australischen Weinfässer. Die eichigen Charakterzüge aus beiden Welten passen sich nahtlos dem außergewöhnlichen, aromatischen Profil von Rampur an, das zu einem erfreulichen Gaumenerlebnis einlädt.

Gaumen: Elegant süß, ist dieser Whisky eine erfreuliche Mischung aus fruchtigen und würzigen Aromen. Der subtile Einfluss von Shiraz-Wein fügt eine robuste Note hinzu, was eine harmonische Tiefe erzeugt. Insgesamt ist die Erfahrung verlockend und gleicht perfekt Reichhaltigkeit und Komplexität aus.

Finish: Nachhaltig und tiefgründig, bietet dieser Whisky ein großzügiges Finish, das wunderbar im Gaumen zergeht und einen dauerhaften Eindruck hinterlässt.

Rampur Distillery geht mit dieser innovativen Neuerung erneut an die Grenzen des Machbaren und festigt den Ruf als Produzent von einigen der feinsten Whiskys der Welt.

Hinweis an den Herausgeber:

Radico Khaitan Limited, ist eines der ältesten und größten indischen Unternehmen für alkoholische Getränke. Radico Khaitan nahm 1943 die Geschäftstätigkeit auf. Das Unternehmen hat seine Marke erfolgreich international etabliert und exportiert derzeit in mehr als 100 Länder und 25 Travel Retail-Orte.

