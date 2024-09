Die Mondelez-Aktie zeigt sich in den letzten Wochen robust und verzeichnet einen Anstieg von 2,56% im vergangenen Monat. Trotz leichter Schwankungen notiert die Aktie derzeit bei 66,43 EUR, was einem Rückgang von 0,06% entspricht. Bemerkenswert ist, dass der Kurs aktuell 13,70% über dem 52-Wochen-Tief liegt, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Allerdings bleibt er mit 9,69% unter dem 52-Wochen-Hoch, was Raum für weiteres Wachstum lässt.

Herausforderungen und Ausblick

Mondelez steht vor der Aufgabe, sich an veränderte Verbraucherpräferenzen anzupassen, insbesondere im Hinblick auf gesündere Snackoptionen. Trotz dieser Herausforderungen ist das Unternehmen gut positioniert, um von der steigenden globalen Nachfrage nach Snacks zu profitieren. Mit einer Dividendenrendite von 2,52% und einem KGV von 21,25 bleibt die Aktie für Anleger attraktiv, die auf Stabilität und moderates Wachstum setzen.

