Krypto News: BitMEX-CEO stellt Memecoin-Portfolio auf

Nachdem der Kryptomarkt nach Bitcoins neuem Allzeithoch seit Monaten in einem Seitwärtsmarkt gefangen war, scheinen alle Vorzeichen nun auf die Fortführung des Bullenmarktes hinzuweisen.

Dies hat auch den BitMEX-Geschäftsführer in der vergangenen Woche bereits die Memecoin-Saison einläuten lassen. Wie stark sich seine Empfehlungen entwickelt haben und welche Memecoins zu seinem Portfolio zählen, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Krypto-Experte Arthur Hayes läutet Memecoin-Saison richtig ein

Bereits am 23. September hatte Arthur Hayes, der Geschäftsführer der Kryptobörse BitMEX, auf X verkündet, dass es wieder Zeit ist, um "Hundescheiße-Memecoins" zu handeln. Denn die amerikanische Notenbank Fed hat ihre Geldpolitik gelockert und auch in China finden gerade bedeutende Konjunkturförderprogramme statt.

Somit kehrt der Optimismus wieder an den Kryptomarkt zurück, was sich auch an dem Fear & Greed Index erkennen lässt, der sich seit dem 31. Juli 2024 erstmalig wieder in den Bereich der Gier bewegt hat. Zudem verzeichnet dieser seit dem 6. September einen kontinuierlichen Aufwärtstrend.

Crypto Fear & Greed Index | Quelle: Alternative

Dies korreliert mit der US-Zinssenkung, welche am 18. September erfolgte. Allerdings haben die Marktteilnehmer diese bereits erwartet und so ging es nur noch um die Frage, ob es 50 oder 25 Basispunkte sind. Die höhere Senkung der Leitzinsen treibt wiederum weitere Liquidität in die Märkte.

Während das Interesse der Investoren wieder an riskanteren Vermögensanlagen wie Technologiewerten und Kryptowährungen zunimmt, können von diesen die volatilen Memecoins wieder am stärksten steigen. Einige Experten wie der Krypto-Millionär Kyledoops von Crypto Banter investieren in diesem Bullenmarkt sogar einen Großteil in Memecoins.

Hayes hat mit seiner Vorhersage hervorragend das letzte kleinere Tief bei der Marktkapitalisierung der Memetoken erwischt, als diese noch bei 41,49 Mrd. USD und einem Volumen von 3,06 Mrd. USD standen. Seitdem ist die Bewertung auf 52,65 Mrd. USD um 26,90 % gestiegen und das Handelsvolumen auf 6,64 Mrd. USD um 116,99 %.

Memecoin-Marktkapitalisierung und Volumen | Quelle: CMC

Somit war Arthur Hayes mit seinen Einschätzungen bisher richtig. Auch zuvor ist er durch seine Analysen positiv aufgefallen, als er beispielsweise vor dem japanischen Yen gewarnt hatte, der sich danach wegen der Rückabwicklung des Carry-Trades negativ auf den Kryptomarkt ausgewirkt hat.

Ebenso wies er darauf hin, dass Bitcoin nach dem Halving eine Korrektur einlegen kann, während viele Marktteilnehmer besonders optimistisch eingestimmt waren. Er befürchtete jedoch, dass die Liquiditätsentzüge eine Korrektur begünstigen.

Arthur Hayes erstellt Memecoin-Portfolio für den Uptober

Nun hat Arthur Hayes seinen Plan angekündigt, dass er ein Memecoin-Portfolio vor dem Uptober erstellen will. Denn bei dem Oktober handelt es sich historisch betrachtet um den Monat mit der höchsten durchschnittlichen Rendite von Bitcoin. Aufgrund der hohen positiven Korrelation zu anderen Kryptowährungen hat dies tendenziell auch einen förderlichen Einfluss auf die Altcoins.

Fam I need some help. It's about to be UPtober and I need a PORTFOLIO of memecoins. I got $MOTHER, $MOG, $PEPE. Shill me your best memecoin. - Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 28, 2024

Bisher umfasst das Memecoin-Portfolio von Arthur Hayes den Solana-Memetoken $MOTHER, welcher von der australischen Rapperin Iggy Azalea erstellt wurde sowie stärker mit ihr und ihrem Unternehmen verbunden werden soll.

Bereits in der vergangenen Woche hatte er die Künstlerin gefragt, ob sie seine $MOTHER sein wolle. Seitdem konnte der Memecoin von 0,07200 bis auf 0,15200 USD um 111,11 % steigen. Mittlerweile notierte er jedoch bei 0,1085 USD und somit 28,62 % niedriger.

Ebenfalls enthält das Memecoin-Portfolio von Arthur Hayes den Katzen-Token Mog, der seit seiner Ankündigung von 0,000001127 USD bis auf heute 0,000001617 USD um 43,53 % zulegen konnte.

I'm so bulled up on $SCF, cause it's so absurd and left curve. Only brainlets can yolo into this. I can't wait for some muppet on TV to tut tut crypto cause $SCF is >$1billy mcap.



Amen - Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 28, 2024

Zudem hat er berichtet, dass er in den Kult-Memecoin Smoking Chicken Fish investiert hat. Dieser notiert mittlerweile mit einem Preis von 0,07138 USD 64,78 % über dem Eröffnungskurs vom 23. September von 0,04333 USD. Allein heute stieg er um 76,91 %.

$PONKE the memes be dank.



Yachtzee - Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 28, 2024

Ebenfalls zu dem Memecoin-Portfolio von Hayes gehört der Memetoken-spielsüchtige Affe Ponke, der mit seinen lustigen und zum Memetoken-Markt passenden Comic-Clips positiv aufgefallen ist. Dieser konnte seit dem Einläuten der Memecoin-Saison von 0,3128 bis auf 0,3766 USD um immerhin 20,39 % steigen.

Ein weiterer Memecoin aus seinem Portfolio ist der bekannte Frosch Pepe. Dieser legte seit seiner Ankündigung von 0,000008035 USD auf 0,00001150 USD um 43,12 % zu. Von $PEPE soll er laut SpotOnChain 24 Mrd. Coins halten, was umgerechnet 276.000 USD entspricht.

So können Sie die Memecoin-Saison besser nutzen

Wie sich an den Daten erkennen lässt, scheint der Krypto-Experte mit dem Ausruf der Memecoin-Saison recht behalten zu haben. Ebenfalls förderlich wirkt sich der Uptober aus, der historisch betrachtet der beste Monat für die Kryptowährungen war. Hinzu kommt die Rally nach der US-Wahl und die Weihnachtsrally. Die nächsten Allzeithochs werden hingegen erste Mitte nächsten Jahres erwartet.

Daher können deutsche Investoren sogar noch von den steuerfreien Gewinnen nach einjähriger Haltefrist profitieren. Optimal nutzen lässt sich die Zwischenzeit mit passiven Krypto-Einkommen, von denen es mittlerweile eine große Anzahl gibt. Dies sind beispielsweise Staking, Stablecoin-Staking, Liquid-Staking, Liquidity-Farming, Lending, AirDrop-Berechtigungen und Mehrfachrenditen.

Neben den unterschiedlichen Arten sind jedoch noch andere Faktoren zu beachten. Dies sind unter anderem Mindestinvestitionen, Sicherheitsvorkehrungen, technische Expertise, Zeit für technische Konfiguration und Wartung sowie mehr. Deutlich schneller, einfacher und sicherer soll es hingegen mit Crypto All-Stars möglich sein, das einige der besten Investmentoptionen bündelt.

Somit können selbst Anfänger einen einfachen Einstieg erhalten. Ebenso lassen sich mit den zusätzlichen Renditen nicht nur Kurssteigerungen erzielen, sondern auch ein passives Einkommen. Somit können selbst in Seitwärtsphasen Gewinne verbucht werden, während potenzielle Verluste verringert sowie Profite vergrößert werden.

Crypto All-Stars zahlt schon während des Vorverkaufs für frühe Unterstützer eine Staking-Rendite in Höhe von 836 % pro Jahr. Allerdings reduziert sich diese anteilig zu der Anzahl in den Pool eingezahlten Coins. Bald gibt es eine kurzfristige Kampagne, bei welcher Anleger eine Rendite von 5.000 % erhalten können. Genauere Details darüber sollen in Kürze folgen.

Bereits jetzt hat der Vorverkauf 1,74 Mio. USD eingenommen und das Verkaufstempo zuletzt sogar noch einmal gesteigert. Dies deutet auf ein wachsendes Interesse der Investoren hin, welche sich die Loyalitätsboni für frühe Unterstützer sichern wollen. Hinzu kommen die Buchgewinne durch schrittweise Preiserhöhungen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.