Die Telia Company Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen stabil bei 2,880 EUR. Trotz der unveränderten Kursentwicklung seit dem Vortag konnte die Aktie im vergangenen Monat um 2,56% zulegen. Besonders bemerkenswert ist der Jahresvergleich: Mit einem Plus von 44,55% hat sich der Wert des schwedischen Telekommunikationsriesen deutlich erholt. Aktuell notiert die Aktie 34,29% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt aber noch 5,99% unter dem Jahreshoch.

Blick auf die Quartalszahlen

Anleger richten ihren Fokus nun auf den 17. Oktober, wenn Telia seine Quartalsmitteilung veröffentlicht. Diese könnte neue Impulse für den Aktienkurs liefern. Die attraktive Dividendenrendite von 7,10% und das moderate KGV von 21,76 machen die Aktie für Investoren interessant. Es bleibt abzuwarten, ob die kommenden Zahlen die positive Entwicklung des letzten Jahres bestätigen können.

