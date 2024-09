Der Abwärtstrend der Big Lots Aktie hat sich in den letzten Tagen dramatisch beschleunigt. Am 28. September fiel der Kurs um weitere 8,83% auf 0,1131 USD. Damit setzt sich der freie Fall der Einzelhandelskette fort, die mittlerweile nur noch eine Marktkapitalisierung von 5,6 Millionen USD aufweist. Besonders alarmierend ist das extrem negative Kurs-Gewinn-Verhältnis von -0,35, was auf massive Verluste hindeutet.

Investoren suchen nach Auswegen

In Investorenkreisen wird fieberhaft nach Lösungen gesucht. Ein Nutzer auf der Plattform GabInvestments berichtet, dass der Handel über Trading 212 noch möglich sei. Angesichts der desaströsen Zahlen und des anhaltenden Kursverfalls bleibt die kurzfristige Perspektive für Big Lots jedoch äußerst düster. Anleger sollten die Entwicklung in den kommenden Wochen genau beobachten.

Ad

The latest Big Lots figures speak volumes: Urgent action required for Big Lots shareholders. Is it worth investing, or should you sell? Find out what to do now in our current free analysis from 29 September.

Continue reading here ...