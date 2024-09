Die Merck & Co Aktie zeigt sich in den letzten Tagen von ihrer starken Seite. Der Pharmakonzern meldete am 1. September einen bahnbrechenden Fortschritt in der Krebstherapie, der voraussichtlich zu einer erheblichen Umsatzsteigerung führen wird. Diese Nachricht folgt auf die Bekanntgabe der Quartalszahlen, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Der Umsatz im zweiten Quartal 2024 belief sich auf 14,5 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn 3,2 Milliarden Dollar erreichte. Besonders hervorzuheben ist der Erfolg des COVID-19-Medikaments, das maßgeblich zu diesem positiven Ergebnis beitrug.

Übernahme und KI-Partnerschaft im Fokus

Merck & Co kündigte zudem die Übernahme eines auf Gentherapie spezialisierten Biotech-Startups für 1,2 Milliarden Dollar an. Diese strategische Entscheidung unterstreicht das Engagement des Unternehmens im Bereich innovativer Therapien. Darüber hinaus wurde eine Zusammenarbeit mit einem führenden KI-Unternehmen zur Verbesserung der Medikamentenentwicklung bekannt gegeben. Angesichts dieser Entwicklungen und der bevorstehenden Präsentation auf der Global Healthcare Conference am 15. Oktober bleibt die Merck Aktie für Anleger weiterhin interessant.

