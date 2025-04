Das Biotechnologieunternehmen verzeichnet trotz Kursrückgang stabile Liquidität und erreicht bedeutende Meilensteine bei seiner Colitis-ulcerosa-Behandlung Obefazimod.

Das französische Biotechnologieunternehmen Abivax hat am 1. April 2025 seinen Finanzkalender für das laufende Jahr bekanntgegeben. Die Aktie des Unternehmens notiert aktuell bei 5,73 Euro und verzeichnete in den letzten sieben Tagen einen deutlichen Rückgang von 14,73 Prozent. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits knapp 21 Prozent an Wert verloren.

Im Januar 2025 erreichte Abivax einen wichtigen Meilenstein in seiner Phase-3-Studie ABTECT, die Obefazimod bei mäßig bis schwer aktiver Colitis ulcerosa evaluiert. Bis Januar wurden bereits 82 Prozent der geplanten Teilnehmerzahl rekrutiert. Die Patientenaufnahme soll im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen werden. Erste Ergebnisse der achtwöchigen Induktionsphase werden für das dritte Quartal 2025 erwartet, während die Daten der 44-wöchigen Erhaltungsphase voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 vorliegen werden.

Finanzielle Situation und Liquiditätsaussichten

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Abivax ?

Die finanzielle Situation von Abivax zeigt sich trotz des starken Kursrückgangs von über 57 Prozent in den letzten zwölf Monaten relativ stabil. Zum Jahresende 2024 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 144,2 Millionen Euro. Diese Liquiditätsreserven sollen ausreichen, um die Geschäftstätigkeit bis ins vierte Quartal 2025 zu finanzieren.

Mit dem aktuellen Kurs von 5,73 Euro bewegt sich die Aktie bedrohlich nahe am 52-Wochen-Tief von 5,58 Euro und liegt mehr als 36 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Die anhaltenden Fortschritte bei der ABTECT-Studie und die bevorstehende Veröffentlichung klinischer Daten könnten jedoch wichtige Katalysatoren für die weitere Unternehmensentwicklung darstellen. Die Fertigstellung der Patientenrekrutierung und die anstehenden Datenveröffentlichungen sind entscheidende Meilensteine im Entwicklungsprogramm für Behandlungen chronisch entzündlicher Erkrankungen.

Anzeige

Abivax-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Abivax-Analyse vom 1. April liefert die Antwort:

Die neusten Abivax-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Abivax-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Abivax: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...