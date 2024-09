Die Salesforce-Aktie zeigt sich in den letzten Tagen stabil, trotz bedeutender Neuigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Der führende CRM-Anbieter kündigte kürzlich eine strategische Partnerschaft mit Nvidia an, um seine KI-Fähigkeiten zu erweitern. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Salesforce's Kundendienstlösungen durch den Einsatz von KI-gesteuerten Agenten zu revolutionieren. Experten sehen darin ein enormes Potenzial zur Steigerung der Unternehmenseffizienz und zur Verbesserung des Kundenservice.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Trotz der vielversprechenden Entwicklungen im KI-Bereich reagierte der Aktienmarkt zunächst verhalten auf die Neuigkeiten. Analysten führen dies auf die bevorstehende Entscheidung der US-Notenbank zurück, die derzeit die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht. Langfristig könnte die KI-Initiative jedoch zu einem wichtigen Wachstumstreiber für Salesforce werden und die Attraktivität der Aktie weiter steigern.

