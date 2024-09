Die Redcare Pharmacy NV verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung. Das Unternehmen meldete am 31. August 2024 einen Anstieg des Quartalsumsatzes um 15%, was die Markterwartungen übertraf. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der in der vergangenen Woche um 3,5% auf 45,30 € stieg. Besonders hervorzuheben ist die am 1. September 2024 bekannt gegebene neue Partnerschaft mit einem führenden Pharmaunternehmen, die das Produktportfolio erweitern soll.

Anlegersentiment und Ausblick

In Anlegerforen wird die neue Partnerschaft mit Begeisterung aufgenommen, und viele Investoren zeigen sich optimistisch für die langfristige Entwicklung. Mit einem KGV von 18,5 und einer Dividendenrendite von 2,1% bleibt die Aktie attraktiv. Anleger richten ihren Blick nun auf den bevorstehenden Q3-Ergebnisbericht am 15. Oktober 2024, der weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung geben wird.

