

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.08.2025 / 13:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Theresa Margarete Nachname(n): Holler

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Redcare Pharmacy N.V.

b) LEI

529900JK6UXHY1YKZ082

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: NL0012044747

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 102,5667 EUR 61.540,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 102,5667 EUR 61.540,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





11.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

