News von Trading-Treff.de Eine starke DAX-Rekorde und die Wall Street weiter im Aufwärtstrend stelle ich Dir hier dar. Trading-Ideen für die neue Handelswoche zum Oktoberstart findest Du hier mit weiteren Terminen vor. Zur Monatsmitte in der Vorwochenanalyse nach der Fed gingen wir auf die erste Unsicherheit, die in einer Kaufbewegung endete, näher ein. Was hat sich in der letzten vollen Woche des September an den Märkten gezeigt? Das Video zur Analyse ...

