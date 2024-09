Der DAX hat am Freitag erneut ein Rekordhoch erreicht. Innerhalb von zwei Monaten hat das Börsenbarometer damit mehr als 2.000 Punkte zugelegt. Doch das Ende der Fahnenstange scheint noch nicht erreicht. Marktbeobachter haben das nächste Etappenziel bereits ausgemacht. Der DAX-Ausblick verrät Anlegern, worauf es in der kommenden Woche ankommt.Auf Wochensicht erzielte der DAX in der vergangenen Handelswoche ein Plus von stattlichen vier Prozent. Für den traditionell schwachen Börsenmonat September ...

