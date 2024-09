Die Sartorius-Aktie verzeichnete am 28. September einen überraschenden Kurssprung auf 251,05 EUR, was einer Steigerung von über 9% gegenüber dem Vortag entspricht. Dieser Anstieg erfolgte trotz einer kürzlich veröffentlichten Gewinnwarnung, die zunächst für Verunsicherung am Markt gesorgt hatte. Analysten von Berenberg bekräftigten ihr Kaufrating für die Aktie mit einem Kursziel von 250 EUR, was das Vertrauen der Investoren in die langfristigen Aussichten des Unternehmens zu stärken scheint.

Herausforderungen und Chancen

Trotz des jüngsten Kursanstiegs bleibt die Aktie mit einem Minus von 20,55% im Jahresvergleich unter Druck. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 9,5 Mrd. EUR. Experten sehen in der aktuellen Situation jedoch auch Chancen für Anleger, die auf eine Erholung des Biopharma-Sektors setzen. Die kommenden Quartalszahlen dürften weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung von Sartorius geben.

Anzeige

Die neusten Sartorius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sartorius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...