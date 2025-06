© Foto: m. auf Unsplash

Für den bei langfristig orientierten Anlegerinnen und Anleger beliebten Compounder und Life-Science-Konzern Danaher ging es nach einem Höhepunkt während der Corona-Pandemie in den vergangenen vier Jahren überwiegend bergab. Doch die Zeichen für eine Trendwende verdichten sich. So können Sie jetzt das meiste aus der Aktie herausholen!

Diese Aktie macht Anlegerinnen und Anleger reich!

Als sogenannte Compounder oder "Reichmacher-Aktien" werden Titel bezeichnet, die über einen langen Zeitraum hinweg zuverlässige Kursgewinne erwirtschaftet haben. Oft stehen hinter den langfristigen Aufwärtsbewegungen der Aktien fortgesetzte unternehmerische Erfolge und ein stetiges Konzernwachstum, was die hohe Beliebtheit sowohl bei privaten als auch institutionellen Investoren erklärt.

Ein Beispiel für diese Art von Aktien ist der Life-Science-Konzern Danaher, einem Rivalen von DAX-Wert Sartorius. Zu dem vor allem auch durch Übernahmen gewachsenen Unternehmensportfolio gehört zum Beispiel der traditionsreiche Mikroskophersteller Leica. Mit einer Gesamtrendite von 8.300 Prozent in den ergangenen 30 Jahren hat Danaher den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+1.810 Prozent) deutlich outperformen können.

Der Turnaround könnte unmittelbar bevorstehen

Doch nach einem von der Corona-Pandemie ausgelösten Boom setzte in den vergangenen Jahren eine Nachfrageschwäche ein. Viele Kunden des Unternehmens hatten während der Pandemie hohe Lagerbestände aufgebaut. Daher entwickelten sich die Erlöse und Erträge von Danaher rückläufig, was sich auch in der Aktie niedergeschlagen hat.

In seinem letzten Ergebnisbericht jedoch hat das Unternehmen eine Rückkehr zum Wachstum angekündigt. Und auch der Chart lässt inzwischen eine Fahrt gewinnende Erholung erkennen. Wer jetzt einsteigt, sichert sich die Chance auf hohe Gewinne!

Aktie trotz starker Bilanz nicht gegen Verluste immun

Wenngleich, wie die Performance der vergangenen drei Jahrzehnte eindrucksvoll demonstriert, die Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend notiert, ist es in den zurückliegenden vier Jahren zu einer Abwärtsbewegung gekommen.

Gegenüber ihrem Allzeithoch bei knapp 334,00 US-Dollar hat die Aktie auf dem Höhepunkt der von US-Präsident Donald Trump verursachten Zollpanik mit einem Kurs von 171,00 US-Dollar fast die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Das zeigt, dass auch langfristig erfolgreiche Aktien gegenüber ausgeprägten Schwächephasen nicht immun sind.

Erholung macht große Fortschritte

Auch in den vergangenen 12 Monaten war die Kursentwicklung unbefriedigend. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr hat die Aktie knapp 14,0 Prozent an Wert verloren. Ein Großteil der Verluste ist dabei seit dem Jahreswechsel entstanden. Dadurch war es um die Aktie aus technischer Perspektive zeitweise sehr schlecht bestellt. Danaher handelte etliche Wochen sowohl unterhalb der 200- als auch der 50-Tage-Linie, was ein Verkaufssignal darstellt. Ein Anstiegsversuch über die 200-Tage-Linie Ende Januar blieb ohne nachhaltigen Erfolg.

Doch von der Gesamtmarkterholung konnte auch Danaher profitieren. Dadurch hat sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend gebildet. Mit dessen Hilfe konnte bereits die 50-Tage-Linie zurückerobert werden, wenngleich ein nachhaltiger Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 200 US-Dollar noch nicht gelungen ist.

Trendwende wird immer wahrscheinlicher

Ein solcher - und damit verbunden auch die Möglichkeit einer übergeordneten Trendwende - könnte jetzt unmittelbar bevorstehen. Grund für diese Annahme sind die stark verbesserten technischen Indikatoren. Sowohl im Relative-Stärke-Index (RSI) als auch im Trendstärkeindikator MACD ist es zu Bodenbildungen beziehungsweise bullishen Divergenzen gekommen. Diese könnten sich jetzt in einem Kurswechsel der Aktie entladen.

Am RSI gefällt aus technischer Perspektive, dass er sich ausgehend von überverkauften Zuständen zurück in den neutralen bis leicht positiven Bereich kämpfen konnte. Unterdessen signalisiert der MACD mit einer Notierung über der Nulllinie einen Aufwärtstrend. Dieser hat in den vergangenen Tagen zwar etwas an Dynamik eingebüßt, die Nähe zur (roten) Signallinie zeigt aber, dass diese schnell zurückkehren könnte. Damit ist die jüngste Erholung technisch bestätigt, was für ihre Nachhaltigkeit spricht.

Aufwärtspotenzial von 25 Prozent und mehr

An Platz zur Oberseite fehlt es der Aktie nicht. Nach dem Überwinden des Widerstandsbereichs bei 200 US-Dollar stünde ein Anstieg in Richtung der 200-Tage-Linie an, die in einer Widerstandszone zwischen 225 und 230 US-Dollar liegt. Bei etwa 250 US-Dollar wartet außerdem noch eine Kurslücke darauf, geschlossen zu werden.

Zur Unterseite dürfte die Aktie durch die Aufwärtstrend- sowie die 50-Tage-Linie abgesichert sein. Eine weitere Unterstützung liegt bei 180 US-Dollar. Erst darunter würde sich die charttechnische Perspektive erneut deutlich eintrüben und es müsste mit neuen Mehrjahrestiefs gerechnet werden.

Fazit: Auf diesem Bewertungsniveau kann nur wenig schiefgehen!

Aus einer fundamentalen Perspektive ist die Danaher-Aktie so günstig wie lange nicht. Für das kommende Geschäftsjahr ist sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,9 bewertet. Das liegt um 23,3 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre.

Damit ist sie günstiger als die von Rivale Abbott Laboratories. Dessen Aktie ist zuletzt sehr gut gelaufen und liefert einen Eindruck davon, wohin die Reise bald auch für Danaher wieder gehen könnte. Wer jetzt einsteigt, dürfte langfristig nichts falsch machen!

Jetzt Chance auf hohe Gewinne sichern!

Anlegerinnen und Anleger, die auf die Dividendenrendite in Höhe von 0,65 Prozent verzichten können und etwas mehr Risiko wagen wollen, können auch mithilfe des Call-Optionsscheines MK528E auf eine Erholung der Aktie setzen.

Mit einem Basispreis von 190,00 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 20. März 2026 bietet MK528E einen attraktiven effektiven Hebel (Omega) von 4,5 - und damit die Chance auf hohe Kursgewinne, wie das folgende Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle zum Laufzeitende (also ohne Berücksichtigung des Zeitwertes) demonstriert:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unterhalb von 190,00 US-Dollar notieren, verfällt MK528E wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Um diese zu reduzieren, sollte die Position vorzeitig verkauft werden, wenn die Danaher-Aktie nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die Unterstützung bei 180,00 US-Dollar beziehungsweise auf neue Tiefs fällt.

Gastautor: Max Gross

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.