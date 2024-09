Neuhintertux (ots) -Es gibt traumhafte News vom Hintertuxer Gletscher: Mindestens ein Meter Neuschnee ist im September gefallen. Während die meisten noch auf den Winter warten, kannst du hier schon Skifahren. Es herrschen perfekte Bedingungen, um bereits im Oktober über bestens präparierte Pisten zu schwingen.Diesen Herbstskilauf bietet dir nur der Hintertuxer Gletscher im Zillertal, Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet. Mit einer Höhe von bis zu 3.250 Metern erwarten dich traumhafte Abfahrten und das 365 Tage im Jahr. Über 62 Kilometer Pisten sind bereit, von dir entdeckt zu werden, egal ob Anfänger oder Profi.Der viele Neuschnee und das Panorama der Zillertaler Alpen machen das Skifahren im Oktober zu einem unvergesslichen Erlebnis. Besonders für Freerider und Snowboarder ist das "Betterpark Hintertux" ein absolutes Highlight - einer der höchsten Freestyle-Parks Europas, der bereits im Herbst seine Tore öffnet.Nach einem aktiven Skitag in dieser faszinierenden Gletscherwelt gibt es nichts Schöneres, als sich in einem gemütlichen, familiär geführten Hotel zurückzuziehen - und genau hier kommt das 4-Sterne Hotel Neuhintertux ins Spiel.Das Hotel von Familie Tipotsch liegt direkt an der Talstation der Gletscherbahn, nur wenige Schritte von deinem Skivergnügen entfernt. Diese exklusive Lage ermöglicht dir einen mühelosen Start in den Skitag und ebenso eine schnelle Rückkehr, wenn du den Tag auf der Piste ausklingen lassen möchtest.Im großzügigen Wellnessbereich findest du alles, was du für die Regeneration brauchst: von einer finnischen Sauna über ein Dampfbad bis hin zu einem Hallenbad über den Dächern von Hintertux und NEU, einem Outdoor-Skypool mit Panoramablick ins Zillertal. Beauty-Anwendungen und Massagen runden das Wohlfühlangebot ab.Kulinarisch wirst du im Hotel Neuhintertux ebenfalls verwöhnt. Das Küchenteam zaubert täglich regionale und internationale Köstlichkeiten auf den Teller - von einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, das keine Wünsche offenlässt, bis hin zu exquisiten 5-Gänge-Menüs am Abend. Mit viel Liebe zur Qualität und Produkten aus der Region ist jeder Bissen ein Genuss.Ob du nun einen Skiurlaub planst oder die idyllische Herbstlandschaft der Zillertaler Alpen genießen möchtest - das Hotel Neuhintertux bietet dir den perfekten Ausgangspunkt. Neben Skifahren und Snowboarden kannst du im Oktober auch herrliche Wanderungen unternehmen, die faszinierende alpine Welt erkunden oder in einer der gemütlichen Almhütten einkehren.Ein Herbsturlaub am Hintertuxer Gletscher kombiniert sportliche Herausforderungen mit Wohlfühlmomenten. Egal ob auf den schneebedeckten Pisten, den wanderbaren Almwiesen oder im besonderen Ambiente des 4-Sterne Hotel Neuhintertux - hier erwartet dich ein einzigartiges Urlaubserlebnis, das lange in Erinnerung bleiben wird.Worauf wartest du noch? Pack die Skier ein und genieße bereits im Oktober das Beste, was der Winter zu bieten hat! Mehr Infos über den Herbstskilauf findest du unter: www.neu-hintertux.comSKI Shorty "4 = 3" vom 6. Oktober bis 20. Dezember 2024 ab EUR 724,- pro Person:- 4 Nächte mit 3/4 Verwöhnpension zum Preis von 3- 3-Tages-Skipass für den Hintertuxer Gletscher- Gletscher & Spa Verwöhnperlen- Anreise NUR Sonntag oder MontagPressekontakt:Hotel Neuhintertux ****Familie TipotschA-6294 Hintertux Nr. 783Tel. +43 5287 8580hotel@neu-hintertux.comhttps://www.neu-hintertux.comPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Neuhintertux Tipotsch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165839/5875235