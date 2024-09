BEIRUT (dpa-AFX) - Nach der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat die libanesische Armee vor neuen Konflikten im Land gewarnt. "Das Armee-Kommando ruft alle Bürger auf, die nationale Einheit zu bewahren und sich nicht in Handlungen ziehen zu lassen, die den zivilen Frieden in dieser gefährlichen und empfindlichen Phase in der Geschichte unseres Landes gefährden", teilte die Armee mit. Israel arbeite mit seinen Angriffen daran, zerstörerische Pläne umzusetzen und unter die Spaltung unter den Libanesen zu vergrößern.

Welche Folgen die Tötung Nasrallahs für den Libanon hat, ist unklar. In den von ihr kontrollierten Gebieten handelt die Hisbollah wie ein eigener Staat und kümmert sich etwa um Infrastruktur, Gesundheitseinrichtungen, Schulen und Jugendprogramme. Sie ist zudem eine einflussreiche politische Partei und stellt Minister. Laut Umfragen unterstützten sie mit etwa 30 Prozent der Bevölkerung aber vergleichsweise wenig Menschen im Land, die Mehrheit lehnt die Hisbollah demnach ab./jot/DP/men