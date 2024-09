Wochenausblick - Konjunktur im Fokus der Woche!

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. In der kommenden Woche liegt der Fokus sowohl aus konjunktureller als auch aus Unternehmenssicht in den USA. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Am Montag können sich Anlegerinnen und Anleger über zahlreiche Konjunkturdaten freuen und schauen damit einem besonders spannenden Wochenstart entgegen. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf Deutschland. Denn dort veröffentlicht Destatis, das Statistische Bundesamt, den Verbraucherpreisindex (VPI) sowie den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), der durch das Destatis, dem Statistischen Büro der EU, veröffentlicht wird. Ebenfalls von erheblichen Interesse wird die Rede von Jerome Powell am Montag sein. Auf Seiten der Unternehmen können Anlegerinnen und Anleger sich aber auch auf die Zahlen der US-amerikanische Kreuzfahrtreederei Carnival freuen.















Dienstag:



Nach einem durchaus spannenden Wochenauftakt wird es am Dienstag nicht weniger spannend. Denn analog zum Montag werden wieder der Verbraucherpreisindex sowie der Harmonisierte Verbraucherpreisindex veröffentlicht, jedoch für die Eurozone. Zudem wird in den USA kurz nach US-Börseneröffnung vom Institute for Supply Management die Geschäftsbedingungen für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Darüber hinaus gewähren gleich zwei große US-Unternehmen ein Blick in Ihr Zahlenwerk. Zum einen der Sportartikelhersteller Nike sowie Paychex, das auf das Outsourcing von Dienstleistungen bei Betrieben spezialisiert ist.















Mittwoch:



Zur Wochenmitte tritt etwas Entspannung an den Märkten ein. Denn sowohl auf Seiten der Unternehmen als auch auf der konjunkturellen Ebene bleibt es eher verhalten. Lediglich die von Automatic Data Processing veröffentlichte Beschäftigungsänderung in den USA steht am kommenden Mittwoch an.







Donnerstag:



Am Donnerstag wird es wieder auf der konjunkturellen Ebene spannend. Denn in einigen der wichtigsten Wirtschaftszonen werden Zahlen zur Konjunkturentwicklung veröffentlicht. Neben dem Verbraucherpreisindex in der Schweiz, erfolgt die Anhörung zum Inflationsbericht in Großbritannien sowie die kurz nach US-Börseneröffnung vom Institute for Supply Management veröffentlichten Geschäftsbedingungen für das verarbeitende Gewerbe in den USA. Mit Blick auf die Unternehmen meldet in den USA Constellation Brands die Zahlen für das abgelaufene Quartal. Der US-Konzern ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich der Produktion und des Vertriebes alkoholischer Getränke.







Freitag:



Zum Ende der Börsenwoche wird es insbesondere auf der anderen Seite des "großen Teiches", sozusagen in den USA, durchaus spannend. Noch vor Börseneröffnung in den USA veröffentlicht das US Department of Labor bzw. das Arbeitsministerium der Vereinigten Staaten den durchschnittlichen Stundenlohn in den USA. Dieser ist ein wichtiger Indikator für die Inflation der Arbeitskosten in den USA. Auch von erheblicher Bedeutung am kommenden Freitag ist die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA. Vor allem im Hinblick auf die kommenden geldpolitischen Entscheidungen der US-Währungshüter bleibt abzuwarten, welche Implikationen sich aus diesen Konjunkturdaten ergeben.











